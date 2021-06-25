Під завалами будинку в Маямі знайшли 4 загиблих, шукають ще 159 зниклих. Знизу чути стукіт

38 хвилин(и) тому

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Рятувальники продовжують пошук людей, які вижили і можуть перебувати під завалами 12-поверхового будинку, що впав в окрузі Маямі-Дейд, штат Флорида, у четвер вранці.

Відомо про смерть чотирьох людей, ще 159 вважаються зниклими безвісти. Під завалами можуть залишатися ще багато людей.

На місці події триває масштабна операція. Рятувальники використовують крани, щоби допомогти мешканцям евакуюватися.

За офіційними даними, врятували понад сотню людей. Багатьом з них надали медичну допомогу, двох госпіталізували.

В четвер вранці американка Дженні Ургеллес дізналася страшну новину: будинок, в якому жили її батьки, впав. Вона миттю взялася їм телефонувати, але почула лише автовідповідач. "Я все ще не втрачаю надії, я дуже хочу знати, що відбувається", - розповіла вона одному з місцевих телеканалів.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Роботу рятувальників ускладнює дощ і штормовий вітер

Президент Джо Байден схвалив введення надзвичайного стану у Флориді: це означає, що Федеральне агентство з надзвичайних ситуацій допоможе місцевим службам у порятунку.

На знімках з району Серфсайд, розташованого на північ від Маямі-Біч, видно величезну купу щебеню, що височіє біля житлового будинку. "Задня частина будівлі, ймовірно, на третину або навіть більше, зруйнована", - заявив на пресконференції мер Серфсайду Чарльз Беркетт.

Повідомляється, що будинок обвалився близько другої ночі за місцевим часом.

З настанням темряви рятувальники використовували ехолокатори і спеціально навчених собак, намагаючись знайти людей в завалах. Щоб дістатися до постраждалих, команди рятувальників намагалися прокласти тунель від підземного паркінгу до місця, де можуть перебувати люди.

Служба пожежної охорони Маямі-Дейд повідомила, що на місце події вирушило 80 автомобілів. У рятувальній операції також залучена поліція.

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"На місці перебувають пожежники та пошукові команди з собаками, - розповів журналістам директор поліції округу Маямі-Дейд Фредді Рамірес. - Вони проводять пошуково-рятувальну операцію і будуть її продовжувати. Вони не здаються. Будуть працювати всю ніч без перепочинку".

Пошукові служби повідомляють, що з-під уламків чути різні звуки, зокрема, гучний стукіт. Однак існують побоювання, що на рятувальників можуть впасти бетонні уламки.

"Це повільний і методичний процес. Кожен раз, коли ми починаємо пробивати частину конструкції, на нас падають уламки", - розповів помічник начальника пожежної служби округу Маямі-Дейд Рей Джадалла.

Затяжні дощі та штормовий вітер ще більше ускладнюють і без того непросте завдання рятувальників.

Місцева влада почала брати зразки ДНК у родичів зниклих безвісти на випадок, якщо під уламками виявлять їх останки. Рідні та близькі зниклих перебувають у декількох кварталах від будинку, що впав, чекаючи оновлень і побоюючись найгіршого.

Автор фото, ЕРА Підпис до фото, Родичі готуються до найгірших новин

Місцевий житель Ніколас Фернандес розповів каналу CBS, що відправляв своїм рідним повідомлення, але не отримав відповіді. "Схоже, ми втратили їх. Не хочеться бути песимістом, але ми дзвонили їм без перерви, на жаль, безрезультатно", - говорить він.

"Схоже на вибух бомби"

Баррі Коен ще спав, коли будинок почав руйнуватися. "Було відчуття, що прогримів грім, ми з дружиною вийшли на балкон. Те, що ми побачили, було схоже на вибух бомби - бруд, пил і дим були всюди", - розповів чоловік ВВС.

Поліцейський попросив його і дружину залишатися в квартирі. Однак після цього будинок почав ходити ходором, немов здригаючись від Великого Вибуху, згадує Коен.

"Коли ми відкрили двері, ніякого будинку вже не було, тільки купа уламків - згадує він. - Ми спустилися в гараж і побачили, що з труб тече вода. Води було приблизно до коліна, і ми подумали: краще нам швидше вибиратися, бо ми можемо потонути".

Баррі Коен звернувся в службу екстреної допомоги: його і дружину вдалося врятувати до того, як будинок обвалився повністю.

Американські журналісти пишуть, що вдалося врятувати десятирічного хлопчика.

Автор фото, GOOGLE STREET VIEW Підпис до фото, Так будинок виглядав до обвалу

Один чоловік, який з братами вигулював собаку, розповів кореспонденту CBS в Маямі, що чув, як обвалився будинок.

"Ми почули дуже сильний гуркіт і подумали, що це мотоцикл. Обернулися - і побачили, що до нас наближається хмара пилу, - сказав він. - Ми не зрозуміли, що відбувається. Закрили обличчя сорочками, кинулися туди, з'явилася співробітниця охорони, ми запитали: "Що сталося?". А вона відповіла, що будинок завалився".

Один зі свідків обвалу розповів CNN: "Це виглядало як щось з 11 вересня", маючи на увазі теракти 2001 року, у результаті яких у Нью-Йорку впали вежі-близнюки ВТЦ.

Поліція назвала адресу потерпілого будівлі - це 12-поверхова вежа Champlain Towers, 8777 Коллінз-авеню. Воно знаходиться на узбережжі, у ньому понад 100 квартир.