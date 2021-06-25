У Львові потяг "забув" пасажирів і поїхав з їхніми речами до Києва

17 хвилин(и) тому

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У Львові потяг №750 "Івано-Франківськ-Київ" "забув" частину пасажирів і поїхав з їхніми речами до Києва. Цю інформацію спочатку поширили користувачі соцмереж, згодом пресслужба "Укрзалізниці" її підтвердила.

В компанії попросили вибачення за незручності в пасажирів, пообіцяли провести службову перевірку і повідомили, що людей поступово відправляють до Києва.

Водночас пасажири у соцмережах розповідають про нелегкі години, які вони пережили.

"Перед прибуттям до зупинки у Львові провідник пройшовся по всім купе і оголосив стоянку "мінімум година" в зв'язку із запізненням причепного вагона. Сказав ідіть гуляйте. Перед тим як вийти, я підійшла і уточнила інформацію двічі, чи він впевнений. Сказав точно", - розповідає у Twitter пасажирка потягу Катерина Сметанюк.

За її словами, вона вийшла з потягу менш ніж на 15 хвилин, а коли повернулася, його вже не було. Дівчина пішла до чергового вокзалу, де зібралося ще кілька "забутих" пасажирів.

"Спочатку з нами взагалі не хотіли говорити і казали звертайтесь до чергового вокзалу в Києві. Я там погрожувала і вимагала більше всіх і мене покликала чергова в кабінет. Я детально описала ситуацію і вона пообіцяла вирішити питання з квитками", - пише Катерина Сметанюк.

"Люди далі підходили всі в ... (в шоці. - Ред.). Чергова домовилась з Києвом, щоб там черговий забрав наші речі", - додає вона.

Скільки саме потяг "забув" пасажирів, наразі не відомо. Пасажирка Катерина Сметанюк повідомила у соцмережах, що йдеться про 15 людей.

За словами директора філії "Укрзалізниці" Олександра Петровського, у Львові забули лише "2 пасажирів-студентів", повідомляє ТСН.

Втім, пресслужба "Укрзалізниці" у своєму повідомленні про відправлення "забутих" пасажирів іншими потягами фактично заперечила інформацію про "2 пасажирів-студентів".

"Зокрема, 4 пасажири вже іншими рейсами прямують до Києва. Ще трьох пасажирів буде пересаджено на найближчий рейс № 716 Львів — Київ, який вирушає о 16:12", - йдеться в повідомленні Укрзалізниці.

Катерина Сметанюк повідомила в соцмережі, що спочатку пасажирам взагалі пропонували поїхати безкоштовно в кабіні водія іншого потяга.

В "Укрзалізниці" наголошують, що у Львові була технічна зупинка через запізнення потягу з причіпним вагоном, який прибував з Відня.

"На вокзалі пасажирам було оголошено орієнтовний час затримки поїзда. У таких випадках пасажири мають знаходитися поблизу поїзда, адже час затримки може змінитися", - наголошують в компанії.

В "Укрзалізниці" обіцяють перевірити розповсюджену у соцмережах та ЗМІ інформацію про провідника, який начебто сказав "гуляти годину".

Пасажирів просять у ситуаціях, коли потяг поїхав без них, звертатися до чергового вокзалу.