Чи складете ви ЗНО з української мови та літератури?

34 хвилин(и) тому

Автор фото, unian

В Україні завершилась основна сесія ЗНО. У п'ятницю, 25 червня, учасники дізналися оцінки з української мови та літератури.

З 220 тисяч учнів, які писали ЗНО з української мови та літератури, не склали його майже 8%. Це 17,6 тисячі учнів.

Щоб скласти ЗНО з української мови та літератури, потрібно було набрати 27 балів з 116 можливих.

Чи пройшли б такий тест ви? Перевірте свої сили. За кожне завдання можна отримати по 1 балу.

Завдання 1

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Завдання 2

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Завдання 3

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Завдання 4

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Завдання 5

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Завдання 6

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Завдання 7

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Завдання 8

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Завдання 9

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Завдання 10

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Завдання 11

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Завдання 12

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Завдання 13

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Завдання 14

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Завдання 15

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Завдання 16

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Завдання 17

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Завдання 18

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Завдання 19

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Завдання 20

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Завдання 21

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Завдання 22

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Завдання 23

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Завдання 24

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Завдання 25

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Завдання 26

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Завдання 27

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Правильні відповіді

1 - А

2 - А

3 - А

4 - Б

5 - Д

6 - Б

7 - Б

8 - Г

9 - А

10 - Г

11 - Б

12 - А

13 - Б

14 - Г

15 - Г

16 - В

17 - Г

18 - В

19 - Д

20 - В

21 - В

22 - Б

23 - В

24 - Д

25 - Г

26 - Д

27 - Д

Всі завдання з сайту Українського центру оцінювання якості освіти.

Пройти повний тест можна тут. Відповіді тут.