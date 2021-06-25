В Ізраїлі знайшли новий вид стародавньої людини

38 хвилин(и) тому

Автор фото, Avi Levin and Ilan Theiler, Sackler Faculty of Med

Ізраїльські вчені ідентифікували невідомий раніше вид стародавньої людини, який мешкав поряд із Homo Sapiens понад 100 тисяч років тому.

Археологи назвали новий вид Homo Nesher Ramla - на честь кар'єра для видобування вапняку, де знайшли кістки.

Після кількох років досліджень вчені з'ясували, що виявлені у 2011 році рештки належать одному з "останніх" представників цієї дуже давньої групи людей.

Знайдені кістки - елементи черепа та щелепи, - належали людині, що мешкала на території Леванта (сучасні Сирія, Ліван, Ізраїль та інші країни східного Середземномор'я) в період між 120 і 140 тисячами років тому.

Представники нового виду за різноманітними ознаками були більше схожі на неандертальців, аніж на сучасних людей - в них зокрема були масивні зуби та невеликі підборіддя. Однак неандертальцями вони все ж не були.

Це дозволило припустити, що рештки належать невідомому науці виду предків Homo Sapiens, неандертальця або ж їхнього гібриду.

Автор фото, Yossi Zaidner

Дослідники не виключають, що Homo Nesher Ramla можуть бути предками того виду, який розселився за межі Близького сходу - в Азії та Європі.

"Європейський неандерталець фактично з'явився тут, в Леванті, і мігрував в Європу, схрещуючись з іншими групами людей", - каже доктор Хіла Мей з Тель-Авівського університету.

Водночас дослідники зазначають, що подібні судження поки що є лише припущеннями, а не доведеними фактами.

Не робити поспішних висновків закликає професор Кріс Стрінгер з Музею природничої історії Лондона.

"Homo Nesher Ramla важливий як підтвердження того, що в ті часи у цьому регіоні співіснували різні види людей. Проте, думаю, пов'язувати знахідки з неандертальцями - занадто сміливий крок", - каже він.

На місці знахідки решток нового виду археологи також виявляли різноманітні знаряддя, що також можуть наштовхувати на неочікувані висновки.

За словами Йосі Зайднера з Єврейського університету Єрусалима, виявлені інструменти сконструйовані таким самим чином, що й у Homo Sapiens.

"Дивовижно, що архаїчні люди використовували ті ж знаряддя, що й Homo Sapiens. Це говорить нам про те, що між обома групами були контакти та взаємодія", - каже доктор Зайднер.