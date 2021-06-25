Львів під ударом стихії: вулиці затоплені, дахи зірвані, сотні дерев повалені
Львів постраждав від потужного буревію, який розпочався приблизно о 16:30 і тривав годину.
"У нас надзвичайна ситуація місцевого значення", - повідомив у відеозверненні у Facebook мер Львова Андрій Садовий.
За його словами, буревій повалив понад 200 дерев, пошкодив 50 дахів, деякі вулиці затопило, а через пошкодження мереж тимчасово не працює електротранспорт.
"За годину випало 30% місячної норми опадів", - повідомив мер.
За його словами, наразі відомо лише про одну травмовану людину, яка відмовилася від шпиталізації.
У соцмережах користувачі публікують чисельні фото і відео наслідків буревію.
Андрій Садовий пообіцяв, що вже увечері комунальні служби почнуть ліквідовувати наслідки стихійного лиха.