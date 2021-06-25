Книга року ВВС і як Росія зі спалахом "Дельти" приймає Євро-2020. Теленовини ВВС за 25.06.21

51 хвилин(и) тому

У випуску 25 червня.

1. Нова хвиля коронавірсу в Росії. Як країна приймає Євро-2020, коли хворих на ковід стає все більше.

2. Півтори сотні зниклих безвісти. У Маямі розбирають завали зруйнованого будинку і сподіваються врятувати уцілілих.

3. Уйгурських дітей у Китаї забирають від батьків, але влада не хоче говорити - де вони. Впродовж останніх двох років ВВС неодноразово зверталася до китайської влади з проханням знайти зниклих дітей, однак відповіді не отримала. Спеціальне розслідування ВВС.

4. Розпочинається щорічний літературний конкурс Книга року ВВС. Розповідаємо, що це за премія.

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