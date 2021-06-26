Розвідка США оприлюднила звіт про НЛО. Що відомо

15 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Звіт щодо НЛО Пентагон підготував за запитом Конгресу США

Уряд США заявив, що у не має пояснень щодо появи десятків непізнаних літаючих об'єктів, помічених військовими пілотами в різні роки.

У п'ятницю Пентагон оприлюднив звіт щодо 144 НЛО, виявлених з 2004 по 2021 рік.

У документі йдеться, що ідентифікувати літаючі об'єкти так і не вдалося - за винятком одного.

Це, однак, не виключає можливості того, що об'єкти - інопланетні.

Звіт про НЛО підготували за запитом Конгресу США після того, як американські військові повідомили про численні об'єкти, що безладно рухаються в небі.

У серпні 2020 року Пентагон заснував робочу групу для розслідування випадків появи НЛО.

Місія групи полягала у "виявленні, аналізі та каталогізуванні" цих подій, а також у розумінні "природи й походження непізнаних літаючих об'єктів".

Чи повідомив звіт щось нове?

У проміжному звіті, опублікованому в п'ятницю, йдеться, що більшість зі 144 виявлених "непізнаних повітряних явищ" зафіксували в останні два роки після того, як ВМС США запровадили стандартизований механізм звітності.

У 143 випадках "не вистачає інформації, щоб пояснити їхню природу".

Автори звіту кажуть, що "не було чітких вказівок на позаземне пояснення" цих об'єктів, але це також не відкидали.

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Скріншот відео

Вони "ймовірно, не мають єдиного походження".

Одні можуть бути технологіями іншої країни, наприклад, Китаю або Росії, інші - природними атмосферними явищами, приміром, кристалами льоду, які можуть фіксувати радіолокаційні системи. Деякі можуть бути "пов'язані з американськими розробками та секретними програмами".

З упевненістю розвідка може говорити про природу лише одного з них - помічений об'єкт виявився великою повітряною кулею. Природа інших залишається невідомою.

Автори звіту стверджують, що повітряні явища, природу яких не вдається встановити, вочевидь створюють проблему для безпеки польотів та національної безпеки США загалом.

Які є докази?

У квітні 2020 року Міноборони США опублікувало три розсекречені відео "непізнаних повітряних явищ", які раніше вже були "злиті" журналістам, як "відео про НЛО".

Перше відео зняли у 2004 році, а у 2007 році його опублікувала New York Times. На ньому два пілоти винищувача Військово-морських сил США зафільмували об'єкт, який летів над поверхнею Тихого океану за 160 км від берега.

Два інших відео відзняли у 2015 році й оприлюднили у 2017-му.

На них видно літаючі об'єкти, один з яких обертається.

Також чути слова пілота: "Подивись на це, чувак! Воно крутиться!"

Пілоти припускали, що це могли бути дрони.

Минулого місяця у випуску CBS News "60 хвилин" два колишніх пілоти ВМС розповіли, що бачили у Тихому океані об'єкт, який, здавалося, дзеркалить їхні рухи.

Один пілот описав його як "маленький білий об'єкт, схожий на Tic-Tac", маючи на увазі довгасті білі м'ятні льодяники.

"Це саме те, на що він був схожий, при цьому він рухався дуже швидко і дуже хаотично, і ми не могли передбачити, в який бік він поверне чи який зробить маневр", - розповів BBC News очевидець події, колишній пілот ВМС Алекс Дітріх.

"Він не залишав видимих слідів роботи двигуна. Не мав жодних видимих панелей управління, аби маневрувати так, як він маневрував".