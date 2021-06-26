"Людина-дракон": вид, що може змінити історію еволюції людини

39 хвилин(и) тому

Автор фото, Kai Geng Підпис до фото, Людина-дракон мала великі, майже квадратні очниці, товсті надбрівні дуги, широкий рот та величезні зуби

Китайські дослідники знайшли череп, який міг належати абсолютно новому виду людини.

Вони кажуть, що це наш найближчий еволюційний родич серед відомих видів прадавньої людини, таких як неандертальці та Homo erectus (людина прямоходяча).

Науковці назвали його Homo longi від китайського long - дракон. Цей вид мешкав у Східній Азії щонайменше 146 000 років тому.

Результати дослідження опублікували в журналі The Innovation.

Череп знайшли у Харбіні, на північному сході Китаю, у 1933 році, але увагу вчених він привернув лише недавно.

"Це одна з найважливіших скам'янілостей, виявлених за останній мільйон років", - сказав BBC News Кріс Стрінгер, провідний британський експерт з еволюції людини, який був членом дослідницької групи.

"Ми знайшли окремий вид, який ще не став Homo sapiens (нашим видом), але належав до окремої гілки, що розвивалася протягом кількох сотень тисяч років і врешті-решт вимерла".

Дослідники кажуть, що це відкриття може переписати історію еволюції людини. Їхній аналіз свідчить, що ця гілка людського генеалогічного древа тісніше пов'язана з Homo sapiens, ніж неандертальці.

Автор фото, Kai Geng Підпис до фото, Homo longi, художня ілюстрація

Харбінський череп - найбільший з коли-небудь виявлених черепів архаїчних людей. На думку вчених, він міг вмістити мозок, який за розміром можна порівняти з мозком сучасної людини.

Людина-дракон мала великі, майже квадратні очниці, товсті надбрівні дуги, широкий рот та величезні зуби.

"Скам'янілість добре збереглася. Є багато деталей, які мають вирішальне значення для розуміння еволюції роду Homo та походження Homo sapiens", - каже Цян Цзи, професор палеонтології Хебейського університету.

"Череп являє собою мозаїчну комбінацію примітивних та більш сучасних рис, що відрізняє його від інших, вже відомих видів Homo".

На думку вчених, череп належав чоловіку міцної статури. Про його спосіб життя відомо мало, оскільки череп забрали з місця, де його первісно знайшли.

Знахідку зробив 1933 року робітник, який будував міст через річку Сунгарі у Харбіні.

У той час місто перебувало під японською окупацією. Підозрюючи, що це культурна цінність, китаєць таємно вивіз його додому, щоб він не потрапив до рук окупантів.

Він сховав череп на дні родинного колодязя, де він зберігався близько 80 років. Чоловік розповів сім'ї про знахідку перед смертю - так вона потрапила до рук науковців.

Автор фото, KAI Geng

У наукових колах точаться суперечки про те, чи є череп рештками Homo sapiens, неандертальців, так званих денисівських людей (за назвою печери на Алтаї) чи це "щось зовсім інше".

Однак китайські дослідники стверджують, що знайдена скам'янілість являє собою поступову еволюцію нового виду.