Вбивство Джорджа Флойда. Поліцейського засудили до 22 років в'язниці

30 хвилин(и) тому

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Cуд американського міста Міннеаполіс засудив поліцейського Дерека Шовіна до 22 років в'язниці. У квітні суд присяжних визнав його винним у вбивстві афроамериканця Джорджа Флойда.

Цей злочин сколихнув Америку і став причиною масових протестів і соціальних заворушень.

Перед тим, як винести вирок, суддя Пітер Кахілл пояснив, що саме спонукало його призначити саме такий термін ув'язнення - 270 місяців або більш як 22 роки.

Автор фото, РООL Підпис до фото, Суддя Пітер Кахілл пояснив своє рішення на 22 сторінках

Зокрема, Кахілл говорив про те, як Шовін "зловжив своїм становищем і даною йому владою" і виявив "особливу жорстокість щодо Джорджа Флойда".

"Водночас я визнаю, що в залі суду, і за його межами присутній біль", - сказав суддя. І хоча біль відгукнувся по всій країні, "найважливіше зрозуміти біль, який відчуває сім'я Флойда".

Раніше брат Джорджа Флойда Філоніз, розповів, як його життя назавжди змінилося 25 травня 2020 року, і зізнався, що не спить ночами, тому що його мучать кошмари: він чує голос брата, який кричить про допомогу.

Автор фото, РООL Підпис до фото, Філоніз Флойд вимагав для Шовіна максимального покарання

Витираючи сльози, Філоніз сказав, що це сім'я Флойда отримала "довічне" і вже ніколи не поверне Флойда, і вимагав для Шовіна максимально суворого вироку.

"Я завжди вірила у твою невинуватість"

Після прокурорів слово вперше отримала мати Дерека, Керолін Полента. Вона погодилася зі словами родичів Флойда, що після 25 травня змінилося життя усіх.

Автор фото, POOL Підпис до фото, Матір Дерека заявила, що вірить у його невинуватість

"Мій син - хороша людина, - сказала вона, - І хоча я ніколи не говорила цього привселюдно, я завжди на все 100% підтримувала і буду підтримувати його".

"Я завжди вірила у твою невинуватість і не зміню свою думку", - сказала вона, звертаючись безпосередньо до сина, і при цьому закликала суддю проявити поблажливість до Дерека.

"Коли ви виносите вирок моєму синові, ви виносите його і мені", - сказала Керолін.

Цікава інформація?

Перед перервою, після якої судді мали оголосити вирок, слово взяв сам підсудний.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Дерек Шовін пообіцяв згодом оприлюднити цікаву інформацію

"У зв'язку з додатковими юридичними обставинами я не можу наразі зробити повноцінну офіційну заяву, проте коротко я хотів би висловити мої співчуття родині Флойда", - сказав Дерек Шовін.

"Пізніше я зможу надати інформацію, яка може викликати інтерес, і сподіваюся, що це вас трохи заспокоїть. Дуже дякую", - завершив він свій короткий виступ.

"Країні потрібна пауза"

22 роки - це один з найбільших термінів ув'язнення, які коли-небудь отримував колишній поліцейський за застосування сили зі смертельним результатом.

"Я сподіваюся, що цей момент дасть нашій країні необхідну паузу, - заявив після оголошення вироку генеральний прокурор Міннесоти Кіт Еллісон. - Але сьогоднішній вирок - це ще не торжество справедливості, це лише притягнення до відповідальності на шляху до справедливості".

Президент США Джо Байден на питання журналістів про те, як він оцінює вирок Дереку Шовін, сказав, що він не знайомий з усіма деталями, але підкреслив, що, судячи з основних ознак, це слушний вирок.

"Нарешті поліцейський, який позбавив життя темношкірого, притягнений до відповідальності, - йдеться в заяві сім'ї Джорджа Флойда, озвученій її адвокатами. - Хоча це не повинно бути винятком, трагедія в тому, що це так. День за днем, рік за роком поліція вбиває темношкірих без будь-яких наслідків".

Адвокати сім'ї Флойда закликали на законодавчому рівні змінити поліцейську систему по всій країні.

Інші підозрювані

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Крім Дерека Шовіна звинувачення у зв'язку з загибеллю Джородж Флойда висунули ще трьом поліцейським.

Роль кожного з них описав прокурор Метью Френк перед винесенням вироку.

Тепер Джей Александер Кунг, Ту Тао і Томас Лейн звинувачуються за двома пунктами кожен: це пособництво і підбурювання до ненавмисного вбивства другого ступеня і ненавмисне вбивство.

Очікується, що ці троє постануть перед судом в березні 2022 року.

До того ж усі четверо поліцейських звинувачуються в порушенні громадянських прав Флойда.

Що значить вирок присяжних

У квітні судом присяжних визнав Дерека Шовіна винним за трьома звинуваченнями:

Вбивство другого ступеня - найважче обвинувачення з максимальним покаранням до 40 років тюремного ув'язнення. Щоб домогтися визнання Шовіна винним за цією статтею, звинуваченням потрібно було довести, що він завдав Флойду тяжкі тілесні ушкодження, коли силоміць утримував його, і ці пошкодження стали причиною смерті потерпілого.

Вбивство третього ступеня - за цією статтею Шовіну загрожувало до 25 років ув'язнення. Прокурори повинні були довести, що Шовін продемонстрував зневагу до людського життя при затриманні Флойда.

Вбивство через необережність третього ступеня - для звинувачення за цією статтею присяжні повинні були прийти до висновку, що затримуючи Флойда Шовін пішов на "нерозумний ризик", що створило загрозу здоров'ю або життю затриманого. У цьому випадку звинуваченню не потрібно було доводити прямий зв'язок між діями Шовіна і смертю Флойда. За цією статтею Шовіну загрожував термін до 10 років.

Суд над Шовіном відбувався у напрузі: 12 квітня Міннеаполіс сколихнула нова хвиля сутичок, що почалася після смерті ще одного темношкірого чоловіка, Данте Райта, під час затримання.

Реакція вулиці

У квітні перед початком процесу будівлю в центрі Міннеаполіса, де проходив суд, обнесли бетонними загородженнями і парканом з колючим дротом.

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Вжили й інших заходів безпеки: присяжні залишалися анонімними протягом усього процесу: їх обличчя не потрапляли на камери, а перед засіданнями вони збиралися в таємному безпечному місці, звідки їх відвозили до суду.

Влада міста очікувала, що вердикт присяжних у справі Шовіна може привести до нових сутичок. Протягом судового процесу активісти на вулицях Міннеаполіса вимагали визнати Шовіна винним в умисному вбивстві.

Як загинув Джордж Флойд

46-річний чоловік купив пачку сигарет в магазині в Південному Міннеаполісі увечері 25 травня 2020 року. Продавець вирішив, що той дав йому підроблену 20-доларову купюру, і викликав поліцію після того, як Флойд відмовився повернути сигарети.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, На місті затримання Джорджа Флойда виник меморіал

До магазину приїхали четверо поліцейських, які одягли на нього наручники і спробували посадити його в машину, але він чинив опір. У результаті Флойда кинули обличчям на тротуар.

За словами прокуратури, Шовін придавив шию Флойда лівим коліном і притискав його так понад дев'ять хвилин. Двоє інших поліцейських допомагали йому тримати Флойда, а ще один відганяв перехожих, які намагалися втрутитися.

За дев'ять хвилин Джордж Флойд понад 20 разів сказав, що не може дихати. На відео, знятому свідками, видно, як потім він обм'як, і його посадили в поліцейську машину.

Через годину в лікарні зафіксували його смерть.

У червні минулого року судмедексперти постановили, що смерть Флойда була викликана механічною асфіксією і повинна розглядатися як насильницька.