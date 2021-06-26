Китай міг тиснути на Україну вакциною щодо захисту прав уйгурів - ЗМІ

36 хвилин(и) тому

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Китай погрожував Україні припинити поставку вакцин через підтримку документу про моніторинг дотримання прав людини в західному регіоні Китаю Сіньцзяні.

Про це повідомляє агенція АР з посиланням на дипломатів, які захотіли залишитися неназваними.

Україна офіційно відкликала свій підпис під документом.

ВВС News Україна намагається отримати коментар щодо ситуації в Міністерстві закордонних справ та Офісі президента.

Наразі нам не вдалося отримати коментарі щодо цієї ситуації. Але неофіційно один зі співрозмовників цю інформацію не спростував, але і не підтвердив.

Деякі правозахисні організації заявляють про жорстоке поводження китайської влади з мусульманами-уйгурами в регіоні.

За повідомленням АР, у вівторок на засіданні Ради з прав людини у Женеві Україна приєдналася до заяви понад 40 країн із закликом до Китаю дозволити негайний доступ незалежних спостерігачів у Сіньцзянь.

А вже у четвер Україна відкликала свій підпис з-під заяви. Це підтверджує Постійне представництво України при ООН.

"Україна відкликала свій підпис під спільною заявою щодо ситуації з правами людини в китайській провінції Сіньцзянь від 22 червня 2021 року", - йдеться в повідомленні. Причина такого рішення не пояснюється.

Водночас дипломати двох західних країн анонімно повідомили агенції АР, що Україна відкликала свій підпис після того, "як китайська влада попередила Київ, що вони заблокують заплановану поставку щонайменше 500 тисяч доз вакцин проти COVID-19 в Україну".

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CoronaVac - вакцина виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.

Україна підписала контракт на поставку 1,9 млн доз вакцини Coronavac, із яких раніше вже отримала 1,2 млн доз.

Щепити українців цим препаратом почали у квітні. А у червні китайську вакцину схвалила ВООЗ.

Табори праці

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Раніше ВВС вже публікувало розслідування про те, що Китай примушує сотні тисяч уйгурів і представників інших нацменшин займатися важкою працею на великих бавовняних плантаціях в провінції Сіньцзян на заході країни.

Крім мережі таборів, в яких, за наявними даними, понад мільйон осіб, є документальні підтвердження того, що інших представників нацменшин також силою схиляють до роботи на текстильних фабриках.

Китайський уряд заперечує ці звинувачення. Він наполягає, що табори насправді є "школами професійного навчання", а фабрики - частиною широкої і добровільної програми для зниження бідності.