Туреччина будує новий канал в обхід Босфору

43 хвилин(и) тому

Автор фото, ANADOLU AGENCY

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган дав старт початку будівництва нового каналу "Стамбул", який з'єднає Мармурове і Чорне моря і пройде паралельно протоці Босфор.

За словами Ердогана, вартість проєкту становитиме 15 млрд доларів. Будівництво триватиме шість років.

Першим збудують міст через новий канал. Всього планується побудувати шість мостів. Канал пройде на захід від Стамбулу.

"Сьогодні ми відкриваємо нову сторінку розвитку Туреччини, закладаючи перший камінь в будівництво першого мосту через канал "Стамбул", завдовжки 45 кілометрів, мінімальну ширину 275 метрів і глибину 21 метр. Бажаю, щоб він приніс благо Стамбулу, Туреччині й усьому нашому народу", - заявив турецький лідер на церемонії, трансляція якої відбувалася у нього в Twitter.

За задумом турецької влади, новий канал повинен розвантажити переповнений Босфор.

Автор фото, TURKISH PRESIDENCY/ANADOLU AGENCY

Однак критики проєкту твердять, що після введення в експлуатацію нової протоки на судноплавство в ній можуть не розповсюджуватися положення Конвенції Монтре про статус турецьких проток Босфор і Дарданелли, і транзит суден буде повністю під контролем турецької сторони.

Крім того, є побоювання, що будівництво може мати негативні екологічні наслідки.