Француженку, яка вбила вітчима-ґвалтівника, звільнили в залі суду

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Петицію з вимогою зняти обвинувачення з Бако підписали понад 700 тисяч людей

Француженку Валері Бако, яка застрелила чоловіка, що був спочатку її вітчимом, а потім чоловіком і сутенером, звільнили в залі суду.

Її визнали винною та засудили до чотирьох років в'язниці, три з яких - умовно, а рік, що залишився, обвинувачена вже провела під вартою під час слідства.

Історія, яка збурила Францію

Бако було 12 років, коли партнер її алкозалежної матері, 37-річний Даніель Полетт, який теж зловживав спиртним, вперше зґвалтував її.

Полетта відправили до в'язниці, але, вийшовши через три роки на свободу, він взявся за старе.

У 17 років Валері завагітніла. Мати вигнала її та Полетта з дому, і вони стали жити разом.

Полетт змушував дружину надавати сексуальні послуги водіям-далекобійникам у власному мікроавтобусі Peugeot, погрожуючи вбити за відмову. Він також змушував її вступати в лесбійські зв'язки і знімав це на відео.

Як встановило слідство, Полетт неодноразово бив її, зламав ніс, наводив на неї пістолет, а одного разу вдарив по голові молотком.

За словами Бако, вона жила, як у в'язниці. Чоловік забороняв їй спілкуватися з людьми під час виходів з будинку і посилав приятелів стежити за нею.

Бако народила від Полетта чотирьох дітей. За її словами, вони двічі скаржилися на батька поліцейським, але ті відмовлялися розмовляти з неповнолітніми і просили, щоб мати прийшла до них сама.

Один з дітей одного разу побачив замовлену батьком візитівку і запитав у матері, що таке "ескорт-дівчина".

Коли Полетт почав говорити на теми сексу з їхньою дочкою, 14-річною Карлін, Валері Бако вирішила, що з неї досить.

13 березня 2016 року, після "сеансу" з черговим клієнтом, вона вбила Даніеля Полетта одним пострілом в потилицю з його ж пістолета, що зберігався в машині.

За допомогою двох старших дітей вона заховала тіло, але в жовтні 2017 року справа випливла назовні. Бако зізналася у вбивстві, і після року в попередньому ув'язненні її відпустили під підписку до суду.

За цей час вона написала 198-сторінкову книгу під назвою "Всі знали", нещодавно опубліковану видавництвом Fayard.

"Я повинна була покласти цьому край", - пише Бако, додаючи: "Мені весь час було страшно".

Петицію з вимогою звільнити Бако підписали понад 700 тисяч людей.

Автор фото, AFP

Обвинувачення, висунуте проти Бако, передбачало покарання аж до довічного ув'язнення.

Після суду вона заявила, що відчуває "не полегшення, а спустошення - моральне і фізичне". І додала, що просто хоче повернутися до своїх чотирьох дітей.

Її адвокат Наталі Томазіні сказала, що "той факт, що ця жінка повернеться до своїх дітей, вже велика перемога".

Бако також окремо подякувала суду та усім, хто її підтримав.

Петицію з вимогою зняти обвинувачення з Бако підписали понад 700 тисяч людей.