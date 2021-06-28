Величезна пожежа у Лондоні. Постраждали шість людей

26 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

Надпотужна пожежа спалахнула в районі Елефант-енд-Касл на південному сході Лондона.

З вогнем намагаються впоратися близько сотні пожежників. Як повідомляється, їм вдалося взяти ситуацію під контроль.

Небо над південним Лондоном огорнула величезна хмара диму.Постраждали кілька людей, швидка надала їм допомогу на місці.

Автор фото, @STEVENDICOSTA

Автор фото, @MUKTAI

Одну людину відправили до лікарні. Серед постраждалих був поліцейський, який надихався диму.Мешканців кількох сусідніх будівель евакуювали.Пожежні бригади викликали на місце події близько 13.45 за місцевим часом (15.45 за Києвом): повідомлялося, що спалахнути могли гаражі, розташовані поруч із залізничною станцією.

Як повідомляється, поширенню вогню вдалося запобігти, пожежні залишаться на місці події ще кілька годин, щоб погасити решту вогнища. Вулиці в районі пожежі були перекриті.За даними Лондонської пожежної служби, три торгові точки, розміщених під арковими склепіннями станції, чотири вагони потягів і телефонна будка були охоплені полум'ям.

Місцевих жителів закликали не відкривати вікна і двері через смог, залізничне сполучення в цьому районі припинили.