Міністр охорони здоров'я Британії пішов у відставку після поцілунку з колегою

29 хвилин(и) тому

Автор фото, PA Media Підпис до фото, Міністр охорони здоров'я Британії пішов у відставку після публікації фото, на яких він обіймався та цілувався із Джиною Коланданджело

Метт Генкок подав у відставку з посади міністра охорони здоров'я Британії після того, як він порушив рекомендації щодо соціального дистанціювання, поцілувавши колегу.

У листі до прем'єр-міністра він сказав, що уряд "зобов'язаний людям, які так багато пожертвували у цій пандемії, бути чесними, коли ми їх підвели".

Новим міністром охорони здоров'я призначили Саджида Джавіда, який у 2019-2020 роках обіймав посаду міністра фінансів, а до цього працював міністром внутрішніх справ.

На пана Генкока почали тиснути, щоб він пішов з посади після того, як Sun опублікував фотографії, а потім відео, на якому він цілується із Джина Коладанджело, яка також працює у міністерстві охорони здоров'я. Вони обоє одружені й мають дітей.

В офісі британського прем'єра наголосили, що пан Генкок сам вирішив піти і що прем'єр-міністр його до цього не спонукав, каже політична редакторка BBC Лора Куенсберг.

Вона додає, що пані Коладанджело також піде з посади невиконавчої директорки департаменту охорони здоров'я.

У відео, опублікованому в Twitter, пан Генкок сказав: "Я розумію величезні жертви, на які пішли усі в цій країні, на які пішли ви, і ті з нас, хто ухвалює ці правила, має їх дотримуватися, і тому я повинен піти у відставку".

У відповідь на прохання про відставку прем'єр-міністр Борис Джонсон сказав, що пан Генкок "має піти з посади, пишаючись своїм досягненнями - не лише в боротьбі з пандемією, а й до того, як нас вразив Covid-19".

"Я вдячний за вашу підтримку і вважаю, що ваш внесок у державну службу ще далеко не завершений", - додав він.

Вимоги відставки

Опозиційна Лейбористська партія вимагала відставки міністра-консерватора.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Пара знайома давно - вони разом навчалися в Оксфорді

Представник тіньового кабінету парламенту Анна-Ліза Доддс заявила, що наявний "конфлікт інтересів на гроші платників податків" - Генкок призначив Коладанджело на посаду, яку оплачують з бюджету.

В аналогічній ситуації на початку пандемії пан Генкок засудив поведінку вченого-епідеміолога Ніла Фергюсона, який зустрічався з жінкою попри карантин.

Тоді пан Фергюсон змушений був через це піти у відставку з антиковідної ради уряду. А пан Генкок тоді назвав вчинок вченого "дивним" і говорив, що й надалі обіймати посаду урядового радника професор "просто не може".

Муніра Вілсон, яка відповідає у лейбористів за охорону здоров'я, додала, що міністр грубо порушив свої власні правила про соціальне дистанціювання в громадських місцях.

"І це він забороняв сім'ям обіймати своїх коханих, а сам у цей час робив, що хотів, прямо на своєму робочому місці", - заявила вона.

Пані Доддс додала, що прем'єр-міністр Борис Джонсон має негайно відправити свого міністра охорони здоров'я у відставку: "Його становище відчайдушне і безнадійне".

Водночас в уряді заявили, що призначення пані Коладанджело на її посаду відповідало всім стандартним процедурам, і правила ніхто не порушував.