В Україні штормове попередження: будуть зливи та град

5 хвилин(и) тому

Автор фото, unian

В Україні оголосили про штормове попередження, повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Синоптики попереджають, що у неділю, 27 червня у північних, центральних та південних областях місцями будуть сильні зливи, град та шквали.

Через негоду в Україні без електрики залишилось майже 400 населених пунктів у восьми областях.

Найбільше стихія вразила Київську, Чернігівську, Житомирську, Черкаську, Вінницьку, Львівську області, йдеться у повідомленні ДСНС.

Над відновленням електропостачання працюють бригади обленерго.

Автор фото, lv.dsns.gov.ua

Через сильні зливи у Київській області прорвало дамби і розмило дороги. Поривами вітру поламало дерева. Про це у Facebook повідомила Бишівська територіальна громада.

На деяких час там був заблокований проїзд. Наразі ремонтні служби обстежують газогін, чи немає пошкоджень.

Тим часом у Львівській області ліквідовують наслідки сильних злив, які пройшли у регіоні 25 червня. Рятувальники відкачують воду, прибирають поламані дерева.

Автор фото, Зручне місто

Знеструмленими у регіоні залишаються 26 населених пунктів.

Через опади у річках Карпатського регіону очікують на підйом рівня води до 1,3 метра. Є загроза сходу селевих потоків.