В Україні штормове попередження: будуть зливи та град
В Україні оголосили про штормове попередження, повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.
Синоптики попереджають, що у неділю, 27 червня у північних, центральних та південних областях місцями будуть сильні зливи, град та шквали.
Через негоду в Україні без електрики залишилось майже 400 населених пунктів у восьми областях.
Найбільше стихія вразила Київську, Чернігівську, Житомирську, Черкаську, Вінницьку, Львівську області, йдеться у повідомленні ДСНС.
Над відновленням електропостачання працюють бригади обленерго.
Через сильні зливи у Київській області прорвало дамби і розмило дороги. Поривами вітру поламало дерева. Про це у Facebook повідомила Бишівська територіальна громада.
На деяких час там був заблокований проїзд. Наразі ремонтні служби обстежують газогін, чи немає пошкоджень.
Тим часом у Львівській області ліквідовують наслідки сильних злив, які пройшли у регіоні 25 червня. Рятувальники відкачують воду, прибирають поламані дерева.
Знеструмленими у регіоні залишаються 26 населених пунктів.
Через опади у річках Карпатського регіону очікують на підйом рівня води до 1,3 метра. Є загроза сходу селевих потоків.
Львів під ударом стихії: вулиці затоплені, дахи зірвані, сотні дерев повалені
Буревій пошкодив десятки будинків та повалив сотні дерев. Деякі вулиці затопило.