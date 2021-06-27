На півмарафоні у Львові помер 23-річний хлопець

12 хвилин(и) тому

Автор фото, facebook.com/andriy.sadovyi

На змаганнях півмарафон у Львові помер один з бігунів.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий у Facebook.

Хлопцю було 23 роки. Він не добіг 200 метрів до фінішу і впав.

Медики констатували смерть, повідомив міський голова.

Бігуни Львівського півмарафону допомагали збирати гроші дитині, яка бореться із рідкісною хворобою - СМА.

Учасники бігли центральними вулицями Львова. Старт та фініш заходу відбувався на проспекті Свободи біля Оперного театру. Це вже шостий 6-й молокія півмарафон 2021 у Львові.

Автор фото, facebook.com/LvivHalfMarathon.org

На марафонах у Києві у 2015 і у 2017 роках померло двоє людей.

Зазвичай для участі у марафонах учасники мають надати довідку від лікаря про те, що вони можуть брати участь у змаганнях.