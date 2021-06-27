На півмарафоні у Львові помер 23-річний хлопець
На змаганнях півмарафон у Львові помер один з бігунів.
Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий у Facebook.
Хлопцю було 23 роки. Він не добіг 200 метрів до фінішу і впав.
Медики констатували смерть, повідомив міський голова.
Бігуни Львівського півмарафону допомагали збирати гроші дитині, яка бореться із рідкісною хворобою - СМА.
Учасники бігли центральними вулицями Львова. Старт та фініш заходу відбувався на проспекті Свободи біля Оперного театру. Це вже шостий 6-й молокія півмарафон 2021 у Львові.
На марафонах у Києві у 2015 і у 2017 роках померло двоє людей.
Зазвичай для участі у марафонах учасники мають надати довідку від лікаря про те, що вони можуть брати участь у змаганнях.