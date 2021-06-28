Масова аварія на Тур де Франс: поліція шукає глядачку, яка її спровокувала

43 хвилин(и) тому

Автор фото, Gendarmerie du finistere Підпис до фото, Поліція хоче знайти жінку з плакатом та висунути їй звинувачення щодо інциденту

Поліція заявила, що шукає глядачку, яка спровокувала масове падіння велосипедистів на першому етапі велоперегонів "Тур де Франс" у суботу.

Жінка, яка тримала плакат, нахилилась над швидкісним пелотоном у регіоні Фіністер у Бретані.

Німецький велосипедист Тоні Мартін врізався у плакат і впав на землю, а за ним почали падати інші учасники змагань.

Поліція повідомляє, що розпочала кримінальне провадження.

Вони мають на меті звинуватити жінку в "навмисному порушенні правил техніки безпеки та заподіянні тілесних ушкоджень, які можуть заважати комусь працювати до трьох місяців".

Відеокадри інциденту швидко поширилися в інтернеті.

Жінка у жовтому пальті тримає плакат із написом "бабуся і дідусь" німецькою мовою. Вона дивиться в інший бік від пелотону і не бачить наближення велосипедистів.

Одному велосипедисту довелося повністю припинити участь у Турі, а ще вісім гонщиків отримали допомогу від офіційного лікаря змагань.

За даними поліції, жінка втекла з місця події після аварії. Слідчі звернулися до свідків з проханням вийти на зв'язок.

Заступник директора "Тур де Франс" П'єр-Ів Туо заявив, що тур розпочне судовий процес проти жінки.

"Ми подаємо в суд на цю жінку, яка так погано себе повела. Ми робимо це для того, щоб крихітна меншість людей, які таке роблять, не зіпсували шоу всім іншим", - сказав він агенції AFP.

Франція послабила коронавірусні обмеження, і багато людей приїхали дивитися велоперегони.

Глядачам наказали триматися поза маршрутом та дотримуватися дистанції.

Після аварії на офіційній сторінці "Тур де Франс" у Twitter опублікували заклик: "Щоб Тур був успішним, поважайте безпеку велосипедистів! Не ризикуйте всім заради фотографії або щоб потрапити на телебачення!"