Філіпа Кіркорова виключили зі списку загроз для України

35 хвилин(и) тому

Автор фото, EPA

Міністерство культури на прохання СБУ виключило російського співака Філіпа Кіркорова з переліку осіб, які становлять загрозу нацбезпеці України.

Про це повідомила пресслужба міністерства.

СБУ направила у Мінкульт новий лист з таким проханням. За кілька днів до цього СБУ рекомендувало Кіркорова у такий список внести.

При цьому пресслужба міністерства підкреслила, що причини такого вчинку СБУ не назвала.

Згідно з законом "Про кінематографію", якщо людина є у такому списку, то в Україні заборонено показувати фільми, програми з її участю, заборонено в'їзд до України.

У пресслужбі СБУ надали ВВС пояснення, які не дають чіткоі відповіді на питання, чому прибрали Кіркорова.

Але там посилаються на певну інформацію Мінкульту, яка змусила іх змінити позицію.

"У зв'язку з роз'ясненням Міністерства культури та інформаційної політики України (МКІП) від 24 червня 2021 року, в якому наголошується на наявності судових прецедентів з зазначених питань, Служба безпеки України потребує додаткового опрацювання даного питання", - йдеться у заяві СБУ.

За що Кіркорова внесли у список?

На минулому тижні Кіркорова внесли у список осіб, що становлять загрозу нацбезпеці України. Тоді в СБУ заявили, що причиною були "пропагандистські концерти та заяви співака", в яких він висловлювався на підтримку анексії Криму Росією.

Також він наполягав на тому, що анексований півострів - це частина РФ.

При цьому регулярно виступав у Криму, в'їжджаючи на півострів поза українськими пунктами пропуску.

У СБУ заявляли, що мають докази, що Філіп Кіркоров заперечував територіальну цілісність та суверенітет України, а у своїх висловлюваннях виправдовував агресивні дії Росії.

Так, 18 березня 2021 року Філіп Кіркоров виступив на концерті "Большой праздничный концерт в честь семилетия воссоединения Крыма с РФ".

На цьому концерті Кіркоров сказав, що "Крим - це його улюблене місце в Росії".

Нещодавно Кіркорову заборонили в'їзд до Литви.

Філіп Кіркоров має звання народного артиста України. Він возив на "Євробачення" українську співачку Ані Лорак, продюсував багато українських проєктів, знімався у фільмах в Україні.

Міністр культури Олександр Ткаченко в інтерв'ю ВВС News Україна розповідав, що теоретично можна забрати у Кіркорова звання народного артиста, але поки що такого алгоритму нема.

Що відповів Кіркоров?

Співак тоді записав відеозвернення, де заявив, що "варто пишатися" тим, що потрапив в такий список. Він також пояснив цей крок "ненавистю до Росії".

"Якщо Кіркоров стає загрозою державі, то державу можна тільки пожаліти", - заявив він.

Співак додав, що є народним артистом України, тому рішення української влади він назвав абсурдним.

"Окремі недалекі чиновники таким чином намагаються набрати собі бонусів, паразитуючи на лозунгах і націоналістичній пропаганді", - заявив він.

"Творчість не заборонити, музику не закрити папірцем чи кордоном. Я навіть маю таким чиновникам подякувати, адже вони своєю дурістю допомагають мені ставати ще популярнішим", - додав Кіркоров.