"Красава Баста" і "сільська тупість": що відомо про скандал зі сторіз Слави Баранського

1 година тому

Автор фото, Linkedin / Facebook

Сторіз блогера та одного з маркетинг-директорів мережі Fozzy Group Слави Баранського про концерт російського співака Басти, "сільську тупість" й "гідність" в Україні викликали справжній шторм реакцій у соцмережах.

Багато користувачів вимагають бойкотувати супермаркети мережі, поки Баранського не звільнять.

Fozzy Group повідомили, що проводять службове розслідування, на час його Слава Баранський склав свої повноваження.

Сам блогер пізніше пояснив, що писав ці думки для обмеженого кола друзів, які "знають його проукраїнську позицію", але визнав, що "перегнув палку".

Що написав Слава Баранський

Все почалося із Facebook-сторіз Слави Баранського, на яких видно сцену виступу російського співака Басти.

Артист раніше виступав у анексованому Криму, а у 2017 році обирав "найкращу пісню про Кримський міст".

Водночас Міністерство культури України повідомило, що СБУ не вносило Басту у список людей, які створюють загрозу нацбезпеці України, й 25 червня він виступив у Києві.

"Красава Баста! Сільську тупість переможе тільки місто, яке кладе б… (Ігнорує. - Ред.) на цінності села", - йдеться в одній зі сторіз Слави Баранського.

"Чому більшість пострадянських країн нормально розвиваються. А Україні дісталися лише "гідність" та "європейські цінності", - говориться в іншій його історії.

Ці скріни опублікував у соцмережах активіст Сергій Стерненко та ряд медіа.

Пізніше з'явилися й інші скріни дописів Слави Баранського, зокрема з питанням "Навіщо вам Моргенштерн, якщо є сільська "Плине кача?" та схваленням того, що "є.. (Погана. - Ред.) звичка натягати вишиванки на людях йде у минуле".

Після цього у соцмережах почалася хвиля обурення та хейту щодо Слави Баранського, а також закликів бойкотувати групу Fozzy (наприклад, супермаркети "Сільпо" і "Фора"), поки вона не звільнить блогера.

При цьому Баранського сприймали як "директора по маркетингу" групи Fozzy на основі інформації в його профілі у соцмержах.

Реакція групи Fozzy

Реакція мережі Fozzy з'явилася вже у понеділок зранку.

Там пояснили, що Слава Баранський насправді не є їхнім директором з маркетингу.

"Слава приєднався як маркетинг-директор одного зі старт-апів групи 4 місяці тому", - пояснили у компанії.

"Рішення про подальшу співпрацю зі Славою ми будемо приймати після детального вивчення всіх фактів. Наразі Слава склав свої повноваження на період службового розслідування", - додали у Fozzy Group.

Там також запевнили, що не поділяють висловлювання Слави Баранського і наголосили, що "Fozzy Group і зокрема "Сільпо" займають проукраїнську позицію".

Що каже сам Слава Баранський

Слава Баранський обмежив доступ до своїх постів соцмережах, але в одному з них пояснив свою позицію щодо сторіз (чим фактично визнав, що вони справжні).

"Мені хочеться передати контекст ситуації, що це були висловлювання - грубі і цинічні - для кола друзів і знайомих, які знають мене, знають мою проукраїнську позицію і знають контекст, в якому писалося кожне повідомлення. Бачу, і для них я перегнув палку", - написав Слава Баранський.

За його словами, у кожне повідомлення "вкладався один сенс, прочитався інший".

"Коли я писав про вишиванки, розумію, в це тепер складно повірити, але ідея була в тому, що мені хотілося б, щоб Україна використовуючи свої суперпотужні символи, рухалася вперед, наповнювала їх новими смислами, створювала з таких елементів нову історію", - пояснив він.

Автор фото, Slava Baranskyi

Слава Баранський додав, що через проукраїнську позицію щодо Криму та Донбасу втратив "улюблену роботу в 2014 році".

"З того самого року всі свої сили я віддавав українським проєктам - своєму та як найманий співробітник. Можна сім років створювати не маючи натхнення від світу навколо? Ні", - резюмував він.

Хто такий Слава Баранський

Автор фото, Linkedin

В'ячеслав Баранський став відомий як головний редактор заснованого в російському Ульяновську в 2007 році сайту Lifehacker.

Ресурс дступно писав про технології і "лайфхаки" й незабаром його аудиторія розширилася до десятків мільйонів читачів щомісяця.

З Ульяновськом Славу Баранського пов'язує минуле.

"Я - українець, але народився в Росії, в місті Ульяновську, де прожив до 13 років", - розповідав він в інтерв'ю Open.ua у 2014 році.

У ньому ж він зізнавався, що йому доводилося сваритися з російськими колегами у 2014 році, але "зараз все згладжено, врегульовано - кожен прийняв свій бік правди, вважаю це великою перемогою для нас".

Але у 2015 році він перестав бути головредом Lifehacker, а згодом залишив і керівництво проєкту.

Займався мобільним маркетингом проєкту Petcube - гаджетів для взаємодії з домашніми тваринами.

Водночас він запустив спортивний стартап LIVE.LOVE з групових тренувань.

У профілі в Linkedin також значиться, що Слава Баранський є співзасновником російського маркетингового агентства "Паліндром", серед клієнтів якого значиться, наприклад, "Яндекс".

Слава Баранський - активний спортсмен (бігун) та написав книгу "Сумнів. Маніфест для тих, хто готовий вийти з натовпу" про заняття спортом та пошуки мотивації у житті.