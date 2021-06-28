Блискавка вбила двох людей на Черкащині. Як сховатися від грози

1 година тому

Автор фото, УНІАН

У неділю у Черкаській області від удару блискавки загинуло двоє людей, ще одну жінку вдалося врятувати.

Рятувальники нагадують, як правильно ховатися під час грози.

Двоє загиблих

Трагедія сталася у селі Софіївка неподалік Черкас.

"Як з'ясувалось, всі троє людей відпочивали біля водойми і коли почалася сильна гроза - сховалися під дерево", - повідомили у Черкаському обласному центрі екстреної медичної допомоги.

"На місці медики виявили, що від ураження блискавки загинув 23-річний хлопець та жінка близько 55-ти років", - додають у центрі.

Автор фото, Обласний центр екстреної медичної допомоги ЧОР Підпис до фото, Судячи з фото, у момент удару люди стояли під березою

Третя людина, яка була під деревом - 46-річна жінка - також постраждала. Від блискавки вона отримала електротравму, але залишалася у свідомості.

Її госпіталізували.

Як діяти під час грози

Рятувальники нагадують, що температура у блискавці може перевищувати 30 тисяч градусів й щороку від неї гинуть до 3 тисяч людей по всьому світу.

Тому вони радять під час грози уникати високих дерев, металевих парканів та стін, біля яких ростуть дерева.

Найбільше вразливі для блискавок дуб, тополя, сосна і ялина, найменше - верба, клен і кущі.

"Якщо ви опинилися в лісі, не ховайтеся від грози на узвишші. Знайдіть низькі дерева, що стоять поряд. Ховатися під одиноким високим деревом небезпечно для життя", - кажуть у ДСНС.

Автор фото, RAKESH BAKSHI

"Ні в якому разі не бігайте й не плавайте. Зверніть увагу на місцевість: якщо на деревах помітні сліди від потрапляння блискавки, отже, ґрунт навколо має високу провідність електрики, і блискавка б'є туди постійно", - додають рятувальники.

"Якщо ви опинилися в полі, знайдіть заглиблення в землі. Воно повинно бути сухим - волога земля сильніше проводить електрику. Якщо поблизу немає сухого заглиблення, сховайтеся в мокрій землі, але не лягайте в повний зріст", - звертають увагу вони.

Дуже не радять їхати під час грози на велосипеді чи мотоциклі.

Водночас у машині безпечно - але краще зняти всі металеві антени, які можуть притягувати розряди.

А вдома під час грози потрібно зачинити всі вікна та двері.