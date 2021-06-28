Півтори сотні людей залишаються під завалами у Маямі. Родичі вірять у диво

20 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Рятувальники продовжують невпинно шукати тих, хто міг вижити під завалами

Сім'ї десятків зниклих безвісти чекають на новини про своїх близьких після обвалу будівлі у Маямі на південному заході США минулого четверга.

Станом на неділю підтверджено загибель дев'яти людей, доля ще 152 невідома.

На місце трагедії пустили кількох родичів, які кричали імена своїх близьких у надії, що ті почують і зможуть відгукнутися.

Вцілілих шукають за допомогою спеціальної чутливої апаратури та тренованих собак.

Автор фото, EPA

Пошуки тривають вкрай довго, адже рятувальники змушені розбирати завали в умовах сильної спеки та вологості.

Але родичі закликають владу працювати більше і швидше.

"Цього недостатньо. Уявіть, якби ваші діти були там", - сказала одна з матерів під час зустрічі з представниками влади на вихідних.

У перші години після руйнації будинку врятували понад сотню людей.

Сама будівля під назвою Champlain Towers обвалилася близько другої ночі за місцевим часом, коли люди спали.

Велика секція комплексу зникла за кілька секунд.

Підпис до фото, Будинок обвалився за 12 секунд - від нього залишилася лише хмара пилу

Будинок збудований в 1981 році на березі океану. У ньому було близько 130 квартир.

Причину катастрофи все ще встановлюють.

Очевидці кажуть, що катастрофу супроводжував гучний звук, що нагадував грозу.

Багато хто порівнює це з обвалом Всесвітнього торгового центру 11 вересня 2001 року.