Побачити і почути Марс. Китай оприлюднив відео свого марсохода

Джонатан Амос

Кореспондент ВВС з питань науки

1 година тому

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Підпис до відео, Посадка "Чжужуна" на Марс

Китайська національна космічна агенція (CNSA) опублікувала відео з марсоходом "Чжужун". Записи зробили бездротовою камерою, яку ровер встановив на поверхні планети.

Також опубліковані зроблені в травні кадри посадки апарату на Марс. Зараз "Чжужун" досліджує марсіанську рівнину Утопія.

За даними CNSA, ровер до 27 червня подолав 236 м за 42 сола (так називають марсіанські дні). Доба на Марсі триває 24 години 39 хвилин.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Підпис до відео, Марсохід "Чжужун" та його посадкова платформа

Відеозаписи передали на Землю через космічний апарат "Тяньвень-1", що обертається на марсіанській орбіті.

"Орбітальний модуль і марсохід працюють справно, стабільно доповідають партії і батьківщині й здалеку вітають зі 100-річчям створення партії", - йдеться в повідомленні CNSA.

100-річчя створення Комуністичної партії Китаю (КПК) відзначатимуть 1 липня.

Марсохід сів на "Червону планету" 14 травня.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Підпис до відео, "Чжужун" від'їжджає від камери, встановленої на ґрунті

Три опублікованих відеозаписи зробили на поверхні планети.

На першому опублікованому відео, імовірно знятому незабаром після того, як ровер встановив на поверхню камеру, видно, як "Чжужун" від'їжджає назад.

На другому відео апарат переміщається поблизу своєї посадкової платформи. Раніше китайська космічна агенція публікувала фото цієї сцени.

На третьому записі можна в деталях побачити, як марсохід з'їжджає з посадкової платформи на ґрунт.

Цікаво, що на записах можна почути і звуки роботи апарату. В атмосфері Марсу звук поширюється зовсім не так, як на Землі.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Підпис до відео, Відео зі звуком: ровер залишає посадкову платформу

Вчені розраховують, що "Чжужун" пропрацює щонайменше 90 марсіанських діб. Зовні він нагадує американські марсоходи 2000-х років.

Він важить близько 240 кг, на високій щоглі біля нього розташовані камери, які роблять знімки і сприяють навігації. П'ять окремих приладів призначені для дослідження мінерального складу марсіанських порід та інших елементів довкілля, зокрема погодні умови.

Як і американські ровери Curiosity та Perseverance, "Чжужун" оснащений лазером, здатним пропалювати породу, щоб визначити її хімічний склад.

Однак на відміну від американських аналогів китайський робот має ще й сканер, що може визначати присутність води або льоду під поверхнею.

Китай став другою після США країною в світі, яка успішно відправила зонд до поверхні Марсу.