"Схоже на помилку". Міноборони Британії вибачилося за втрату секретних документів

1 година тому

Автор фото, PA Media

Уряд Великої Британії ретельно розслідує втрату секретних документів свого міністерства оборони, де поміж іншого йшлося про прохід есмінця HMS Defender ("Дефендер") біля узбережжя Криму, а також стратегію британської армії в Афганістані.

У неділю BBC повідомила, що один з жителів графства Кент знайшов на автобусній зупинці пачку мокрих від дощу секретних паперів. Він передав свою знахідку BBC, журналісти якої частково розповіли про їхній зміст.

В одному пакеті документів обговорюється, зокрема, ймовірна реакція Росії на прохід есмінця через води поблизу узбережжя Криму. Це місце Росія вважає своїми територіальними водами, що не визнають більшість держав світу, які вважають ці води українськими.

Інша частина документів містить обговорення плану можливої військової присутності Великої Британії в Афганістані після завершення там операції НАТО під керівництвом США.

У понеділок заступник британського міністра оборони Джеремі Куїн заявив депутатам парламенту, що у втраті документів цілком ймовірно винен високопоставлений співробітник уряду. Зараз його тимчасово позбавили доступу до секретних матеріалів.

"Мені дуже шкода"

"Минулого тижня високопоставлений співробітник втратив засекречені документи міністерства оборони. Цей співробітник сам повідомив про це, - заявив Куїн у Палаті громад. - Схоже, що це сталося помилково. Я не хочу про щось говорити до появи результатів розслідування. Але це схоже на помилку, допущену цією людиною".

Підпис до фото, Документи, надруковані на рожевому папері, виносити з міністерства оборони можна тільки у виняткових випадках

"Мені дуже шкода, що стався такий інцидент. Його будуть розслідувати найретельнішим чином", - пообіцяв заступник міністра.

Він визнав, що на частині документів є гриф "секретно, тільки для прочитання британськими співробітниками" ("Secret UK Eyes Only").

Куїн також повідомив, що пакет документів вже повернули уряду, і там тепер перевіряють, чи це всі загублені папери.

За словами чиновника, під час розслідування будуть також вивчати обставини, за яких уміст документів опублікували, і те, яким чином влада відреагувала на інцидент.

Крім того, переглянуть і загальний порядок поводження з секретними даними.

Депутати запитали заступника міністра, чи має намір влада розслідувати можливе порушення журналістами BBC законів про захист державної таємниці при публікації секретних відомостей.

"В ідеальному світі, де дотримуються всіх правил, такі документи не мають потрапляти туди, де вони опинилися. Так що цілком очевидно, що первісна помилка саме в цьому", - відповів на це Куїн.

Що було у секретних паперах

Підпис до фото, Матеріали з цією позначкою стосувалися військової присутності Великої Британії в Афганістані після завершення там операції НАТО

Джеремі Куїн додав, що у подібних випадках люди повинні передавати свої знахідки поліції.

"Хоча, зрозуміло, я б вважав за краще, щоб BBC їх одразу нам віддала і про них не розповідала, але у них теж є своя робота. І я визнаю, що вони поводились відповідально та повернули документи у міністерство", - сказав чиновник.

У своїх повідомленнях про знахідку BBC не розповідала в подробицях про документи з найсекретнішим грифом, щоб не наражати на небезпеку силовиків, які працюють в Афганістані.

Водночас журналісти у загальних рисах пояснили, яких питань стосуються ці папери.

В одному з документів викладені цілком таємні рекомендації щодо військової присутності Великої Британії в Афганістані після виведення з цієї країни більшості сил НАТО. Зокрема йдеться про відповідь Британії на прохання США про сприяння в ряді областей, а також автори торкаються питання роботи британських спецназівців після завершення виходу американців.

Під час дискусії у парламенті один з депутатів висловив жаль, що BBC вирішила оприлюднити документи, а не відразу передати їх поліції.

Куїн зазначив, що розслідування інциденту не займе багато часу і його результати можуть з'явитися вже протягом тижня.

У відповідь на питання, чи повідомила Велика Британія про витік своїх союзників, Куїн сказав: "Ми поінформували про це Сполучені Штати".

Як знайшли документи про Крим і Афганістан

Підпис до фото, Британські моряки готові були до агресивних дій Росії, хоча самий прохід біля Криму описаний в документах виключно як мирний

Промоклу пачку документів - загалом майже 50 сторінок - знайшли ​​за автобусною зупинкою в Кенті рано вранці у вівторок, тобто напередодні інциденту в Чорному морі.

Знайшов її чоловік, який побажав залишитися невідомим. Він зв'язався з BBC, коли усвідомив делікатний характер змісту знайдених паперів.

Документи, які стосуються есмінця "Дефендер", показують, що місія описана британським Міноборони як "мирний прохід через українські територіальні води" - з зачохленою корабельною артилерією і корабельним вертольотом в ангарі.

Водночас з паперів випливає, що британські моряки очікували на агресивну відповідь Росії.

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова відреагували на інцидент так: "На ділі Лондон продемонстрував чергову провокацію і порцію брехні для її прикриття. Агенти 007 вже не ті. А тепер питання-загадка для британського парламенту: навіщо потрібні "російські хакери", якщо є британські автобусні зупинки?"

Варто відзначити, що матеріали, які стосуються операції в Чорному морі, були позначені як "офіційно конфіденційні", що означає відносно низький рівень секретності.

Але серед виявлених в Кенті паперів були і засекречені матеріали, з позначкою "Secret UK Eyes Only" - вони стосуються військової присутності Великої Британії в Афганістані після завершення там операції НАТО.