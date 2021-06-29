Викрадену картину Пікассо знайшли через роки після пограбування

52 хвилин(и) тому

Автор фото, NATIONAL ART GALLERY Підпис до фото, Картину "Голова жінки" (ліворуч) Пабло Пікассо подарував грецькій галереї у 1940-х роках, але у 2012 році її викрали разом з "Вітряком" Піта Мондріана

Картину Пабло Пікассо, яку дев'ять років тому викрали з грецької галереї, у понеділок знайшли в Афінах.

Йдеться про картину "Голова жінки" (1934). Поліція виявила її разом з іншим зниклим полотном голландського художника Піта Мондріана "Вітряк" (1905).

Обидві картини викрали з Афінської національної галереї у 2012 році - тоді крадії за кілька хвилин зрізали полотна з їхніх рам та втекли.

За даними Reuters, які посилаються на анонімне джерело в поліції, картини знайшли в ущелині неподалік Афін, а під час операції заарештували одного чоловіка - ймовірно, громадянина Греції.

Кілька місяців тому грецька поліція нагадала про цю справу й заявила про те, що слідчі вірять, ніби картини все ще залишаються на території Греції.

"Голова жінки" - зроблений у 1930-х роках портрет у фірмовому стилі кубізму Пікассо.

Художник власноруч подарував цю картину галереї в Афінах у 1949 році на знак поваги до боротьби греків з нацистською Німеччиною.