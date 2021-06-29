Тероборона: Рада почала створювати рух опору на випадок вторгнення

1 година тому

Автор фото, Міноборони України

Верховна Рада проголосувала за нову структуру територіальної оборони та створення руху опору.

Про це йдеться у законопроєкті "Про основи національного спротиву", який ухвалили у першому читанні 318 голосами - конституційною більшістю.

Ініціатива подана президентом Володимиром Зеленським.

Через це чисельність Збройних сил України мають збільшити на 11 тисяч кадрових військових - до 261 тисяч.

Національний спротив

Національний спротив - це частина концепту "всеохоплюючої оборони України".

Саме так це прописано у нещодавно ухваленій Стратегії воєнної безпеки України, яка відводить серйозну роль територіальній обороні в кожній області та руху опору, який віддалено можна порівняти з партизанським рухом.

Автор фото, Міноборони України Підпис до фото, Територіальна оборона - це фактично легка піхота, однією з функцій якої є боротьба проти диверсантів, оскільки тероборонівці мають гарно знати район, в якому вони діють

Тож закон про національний спротив передбачає три елементи.

Перший - війська територіальної оборони.

Фактично це легка піхота, яка може допомагати основним силам ЗСУ охороняти важливі об'єкти або кордон, чергувати на блокпостах або ж протидіяти диверсантам чи іншим незаконним групам на своїй території.

Інша функція тероборони - допомога при надзвичайних ситуаціях.

Тероборона має підпорядковуватися командуванню ЗСУ через командувача військ територіальної оборони.

Другий елемент національного спротиву - рух опору.

Його завданнями є створення осередків опору та "перешкоджання діям військ агресора".

Окрім того, рух опору може долучатися до спеціальних операцій, зокрема розвідувальних чи інформаційно-психологічних.

Тому рух опору планують підпорядкувати Силам спецоперацій та формувати з добровольців.

Нарешті третій елемент - підготовка громадян до національного спротиву.

Вона передбачає створення відповідної системи підготовки, військово-патріотичне виховання.

А також "підготовку населення до умов життєдіяльності в районах ведення (воєнних) бойових дій".

Загалом же всі три елементи - тероборона, рух опору та підготовка громадян - підпорядковуються верховному головнокомандувачу, тобто президенту.

Саме президент і значиться автором законопроєкту "Про національний спротив".

Збільшення кількості ЗСУ

Автор фото, Генштаб ЗСУ Підпис до фото, З 2015 року чисельність ЗСУ становить 250 тисяч осіб, зараз її планують збільшити до 261 тисяч

Офіційне закріплення "національного спротиву" вимагає збільшення чисельності Збройних сил.

З 2015 року вона становила 250 тис. осіб, зокрема 204 тис. кадрових військовослужбовців, а решта - цивільні люди у структурі ЗСУ.

З ухваленням закону про "Про основи національного спротиву" депутати планують збільшити чисельність ЗСУ на 11 тис. - до 261 тис.

У пояснювальній записці вказується, що саме з цих 11 тис. військових формуватимуть окремий рід сил - Сили територіальної оборони ЗСУ. Кількість цивільних при цьому не збільшують (тобто, кадрових військових в армії буде 215 тисяч).

Водночас автори уточнюють, що це розширення стосуватиметься також Сил спеціальних операцій "в інтересах формування руху опору".

Волонтери і місцева влада

Автор фото, Сергій Кривонос Підпис до фото, До кінця 2020 року розробкою закону про тероборону в РНБО займався Сергій Кривонос

Підготовка закону про територіальну оборону та руху опору триває вже кілька років.

Раніше над нею працював заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос - його звільнення з Радбезу в кінці 2020 року пояснювали нібито "провалом" підготовки законопроєкту про тероборону.

Але ті напрацювання у підсумку зібрав у своєму законопроєкті "Про територіальну оборону" депутат від "Голосу" та ветеран "Правого сектору" Андрій Шараськін.

Однак цей законопроєкт до сесійної зали наразі так і не дійшов.

Опоненти ініціативи президента про національний спротив стверджують, що вона має низку суттєвих недоліків.

Наприклад, у частині підготовки громадян до спротиву ніяк не згадуються волонтерські і громадські організації, хоча саме вони зараз відіграють ключову роль під час регулярних тренувань добровольців територіальної оборони.

Крім того, в "Голосі" критикують і підхід щодо ролі місцевої влади.

"Щоб засоби опору були ефективними в разі потреби, потрібно більше розвивати саме структуру самооборони, а по-друге, більше залучати органи самоврядування і місцеву владу. Чого в законі про національний спротив немає", - пояснив у ефірі каналу "Україна 24" депутат від "Голосу" Сергій Рахманін.