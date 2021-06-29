Україна - Швеція на Євро-2020. Що коїться перед матчем у Глазго
Українська збірна з футболу готується до вирішального матчу з командою Швеції.
До матчу прикута увага мільйонів шанувальників футболу. До стадіону у Глазго потягнулися фани.
Кореспондентка ВВС News Україна Ольга Мальчевська розповідає з Глазго, як вболівають за українську збірну в умовах жорсткого карантину.
Поєдинок 1/8 фіналу Євро-2020 матч Україна - Швеція розпочнеться о 22:00 за київським часом.
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