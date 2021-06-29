Україна - Швеція на Євро-2020. Що коїться перед матчем у Глазго

1 година тому

Українська збірна з футболу готується до вирішального матчу з командою Швеції.

До матчу прикута увага мільйонів шанувальників футболу. До стадіону у Глазго потягнулися фани.

Кореспондентка ВВС News Україна Ольга Мальчевська розповідає з Глазго, як вболівають за українську збірну в умовах жорсткого карантину.

Поєдинок 1/8 фіналу Євро-2020 матч Україна - Швеція розпочнеться о 22:00 за київським часом.