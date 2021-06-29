Чоловіка арештували за скарги на спеку у TikTok. Будні поліції Кувейту
Поліція Кувейту затримала чоловіка, який у соцмережах скаржився на сильну спеку в країні.
У відеозаписі, який чоловік оприлюднив у TikTok і Twitter, він жартував і лаявся на високу температуру та пилову бурю.
У Кувейті зараз фіксують одні з найвищих температур у світі - аж до +50 градусів.
Міністр внутрішніх справ країни написав у твіттері, що автора "образливого" відео притягнуть до відповідальності.
Місцеві ЗМІ повідомляють, що затриманий є громадянином Єгипту, його планують депортувати з країни.
Єгиптяни - друга за чисельністю група іноземців, що мешкають в Кувейті. Як правило, вони приїздять до цієї країни на заробітки.
Деякі користувачі соціальних мереж на знак солідарності з затриманим стали також викладати відео зі скаргами на походу.