Чоловіка арештували за скарги на спеку у TikTok. Будні поліції Кувейту

29 хвилин(и) тому

Автор фото, EPA

Поліція Кувейту затримала чоловіка, який у соцмережах скаржився на сильну спеку в країні.

У відеозаписі, який чоловік оприлюднив у TikTok і Twitter, він жартував і лаявся на високу температуру та пилову бурю.

У Кувейті зараз фіксують одні з найвищих температур у світі - аж до +50 градусів.

Міністр внутрішніх справ країни написав у твіттері, що автора "образливого" відео притягнуть до відповідальності.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що затриманий є громадянином Єгипту, його планують депортувати з країни.

Єгиптяни - друга за чисельністю група іноземців, що мешкають в Кувейті. Як правило, вони приїздять до цієї країни на заробітки.

Деякі користувачі соціальних мереж на знак солідарності з затриманим стали також викладати відео зі скаргами на походу.