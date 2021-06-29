Великий герб Зеленського затвердили ще за Ющенка та Тимошенко

53 хвилин(и) тому

Проєкт Великого герба, який пропонує затвердити законом Володимир Зеленський, був розроблений і навіть підтриманий урядом ще в часи президентства Віктора Ющенка за прем'єра Юлії Тимошенко.

Законопроєкт про Великий герб Зеленський вніс до парламенту у понеділок, 28 червня, але його текст та саме зображення герба стали доступними на сайті Ради лише сьогодні.

З документа слідує, що президент пропонує затвердити варіант із галицьким левом та гербом запорізького козацтва, розроблений ще у 2009 році.

Тоді проєкт навіть затверджував уряд за результатами конкурсу, але для остаточного прийняття забракло голосів у Верховній Раді.

Згідно з Конституцією, закон про Великий герб мають у парламенті підтримати не менше 300 депутатів, що потребує дуже широкого компромісу.

Народна депутатка "Слуги народу" Євгенія Кравчук розповіла BBC News Україна, що голосування за закон про Великий герб може відбутись на День незалежності, 24 серпня.

Показово, що до президентського законопроєкту потрапив ескіз 2009 року, і це попри результати урядового конкурсу на найкращий ескіз Великого герба вже часів президента Зеленського. Минулого року у конкурсі перемогла робота Олексія Кохана, який також є співавтором Малого герба.

З яких причин влада вирішила відмовитися від його варіанту ескізу, наразі не до кінця зрозуміло. Проте співрозмовники ВВС News Україна вказують, що проєкт герба, який переміг минулого року, отримав занадто велику порцію критики.

Автор фото, Олександр Ткаченко / Facebook Підпис до фото, Ескіз-переможець конкурсу 2020 року

Для затвердження ескізу як Великого герба це рішення двома третинами голосів має підтримати Верховна Рада.

Наразі Великого герба в України немає - за 29 років незалежності його так і не змогли затвердити.

Майбутня спроба буде четвертою. Перший конкурс на герб оголошували ще у 1993 році.

Розмови щодо необхідності ухвалення Великого герба давно викликають суперечки: чимало фахівців та політиків вважають, що Україні вже не потрібен Великий герб, а його функції цілком може виконувати чинний малий герб - тризуб.

Підпис до фото, Варіант Великого гербу, який пропонує ухвалити Володимир Зеленський

"В 1996 році, коли ухвалювалась Конституція, через комуністів та соціалістів ніяк не проходила стаття про державні символи. Щоб їм догодити, вигадали, що буде потім Великий герб і буде їм серпів та молотків", - розповідав раніше у розмові з BBC News Україна художник і геральдист Олекса Руденко.

"Сенсу в затверджені Великого герба дійсно немає. Час, коли це можна було зробити безболісно, вже минув. Існуюча символіка сприйнята країною й себе виправдала", - погоджувався голова журі, яке раніше обрало проєкт великого герба, Андрій Гречило.

Автор фото, Офіс президента Підпис до фото, Останнім часом в Офісі президента використовували проєкт Великого герба, який переміг на одному з попередніх конкурсів

Володимир Зеленський, судячи з усього, вважає інакше.

"Всі ці роки існує тільки одне незакрите питання, єдиний державний символ, який прямо передбачений конституцією і якого досі не існує - це Великий герб України", - заявив президент під час виступу у Верховній Раді.

За його словами, тема Великого герба викликає багато суперечок, але "у рік 30-ліття незалежності і 25-ліття Конституції потрібно у цьому питанні нарешті поставити крапку".