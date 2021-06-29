Мистецтво проти жахів сміття в океані - фото, які вражають

1 година тому

Менді Баркер вже понад 10 років фотографує морське сміття. Її мета - привернути увагу до забруднення Світового океану пластиковими відходами.

Автор фото, Mandy Barker

"Я фотографую пластикове сміття з 2009 року, коли помітила, що наш місцевий пляж більше нагадує смітник, ніж заповідник", - каже вона.

Автор фото, Mandy Barker

За оцінками, щорічно у Світовий океан потрапляє понад вісім мільйонів тонн пластику.

Морські мешканці гинуть, коли заплутуються в пластикових відходах або ковтають їх.

Автор фото, Mandy Barker

Баркер фотографує сміття, яке збирає під час прогулянок пляжем. Вона зображує його на темному тлі, додатково обробляючи знімки у своїй студії.

Автор фото, Mandy Barker

"Спочатку я фотографую маленькі предмети, які хаотично викладаю на задньому плані, а потім - середнього і більшого розміру.

Разом вони створюють ілюзію підвішених об'єктів".

Автор фото, Mandy Barker

Роботи Баркер виставляють по всьому світу та використовують для ілюстрації академічних та наукових досліджень пластику.

"Працюючи з науковцями, я можу подати їхні дослідження через мистецтво - майже даруючи науці "візуальний голос". Так я привертаю увагу людей до проблеми, яка, можливо, не дуже їх цікавить", - каже фотограф.

Автор фото, Mandy Barker

"Підвищення обізнаності про забруднення морського середовища пластиком - це те, чому я присвятила все своє життя.

Моя мета - підкреслити, що пластикові відходи шкодять і морським мешканцям, і нам самим, спонукаючи зрештою глядачів до дії".

Автор фото, Mandy Barker

Роботи Менді Баркер наразі виставлені в рамках Белфастського фотофестивалю до 30 липня 2021 року.