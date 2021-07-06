Я тут перший ліг: морські леви хазяйнують на пляжах Чилі
Я тут перший ліг: морські леви хазяйнують на пляжах Чилі
Плануєте цього літа повалятися "тюленчиком" на пляжі? Головне - не їдьте заради цього у Чилі.
На тамтешніх пляжах вже розмістилися незвичні охочі відпочити, і місця на всіх точно не вистачить!
Морські леви заполонили чилійське узбережжя, рятуючись від шквальних вітрів та хижих косаток у морі.
І хоч, на відміну від справжніх левів, на людей ці ссавці не полюють, для місцевих вони стали справжньою навалою.
А от туристи залюбки приїздять подивитися на незвичних візитерів.
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