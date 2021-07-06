Я тут перший ліг: морські леви хазяйнують на пляжах Чилі

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Я тут перший ліг: морські леви хазяйнують на пляжах Чилі

13 хвилин(и) тому

Плануєте цього літа повалятися "тюленчиком" на пляжі? Головне - не їдьте заради цього у Чилі.

На тамтешніх пляжах вже розмістилися незвичні охочі відпочити, і місця на всіх точно не вистачить!

Морські леви заполонили чилійське узбережжя, рятуючись від шквальних вітрів та хижих косаток у морі.

І хоч, на відміну від справжніх левів, на людей ці ссавці не полюють, для місцевих вони стали справжньою навалою.

А от туристи залюбки приїздять подивитися на незвичних візитерів.