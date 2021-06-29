Україна - Швеція. Українська збірна на останніх хвилинах вириває путівку до 1/4 фіналу Євро-2020

7 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Збірна України забезпечила собі путівку до чвертьфіналу чемпіонату Європи-2020, перемігши збірну Швеції з рахунком 2:1.

Відкрити рахунок підопічним Андрія Шевченка вдалося вже на 27-й хвилині: після передачі Андрія Ярмоленка, який зовнішньою стороною стопи вирізав передачу на інший бік штрафного майданчика, по м'ячу приклався Олександр Зінченко - 1:0.

Хоча перший тайм проходив без очевидної переваги однієї з команд, "жовто-синім" тривалий час вдавалося утримувати перевагу в рахунку - аж поки на 43-й хвилині його не зрівняв Еміль Форсберг. Після його удару з-за меж штрафного майданчика м'яч зрикошетив від ноги українського захисника, Георгій Бущан на зміну траєкторії зреагувати не встиг.

На перерву шведи та українці пішли за нічийного рахунку.

На початку другого тайму обидві команди мали непогані шанси вирватися вперед, але в обох випадках - після дальніх ударів Сергія Сидорчука та Еміля Форсберга - м'яч влучав у стійку.

На 69-й хвилині вдача знову була на боці українців: той-таки Форсберг поцілив у перекладину.

Під кінець основного часу і Україна, і Швеція не надто поспішали йти вперед - вочевидь, остерігаючись нарватися на контратаку суперника і пропустити вирішальний гол на останніх хвилинах.

Оскільки в перші 90 хвилин переможець протистояння так і не визначився, командам довелося грати овертайм - два додаткові тайми по 15 хвилин.

Вже у першому з них українці опинилися в більшості - Даніельсен прямою ногою пішов в коліно проти Артема Бєсєдіна, і суддя після перегляду повтору не роздумував - червона картка для гравця збірної Швеції.

На останній хвилині поєдинку "жовто-синім" таки вдалося скористатися кількісною перевагою, передачу з флангу головою замкнув 24-річний Артем Довбик - 2:1

У чвертьфіналі, який відбудеться в суботу, 3 липня, українці зійдуться зі збірною Англії, яка сьогодні вийшла до наступної стадії завдяки перемозі над Німеччиною.

Поєдинок зі шведами був першим матчем 1/8 фіналу чемпіонату Європи в історії української збірної.

Пройти до цієї стадії вдалося не без везіння: після двох поразок у трьох матчах групового етапу, "жовто-синім" не лишалося нічого, окрім як до останнього сподіватися на вдалий для себе результат поєдинків інших збірних.

Підопічним Шевченка зрештою пощастило - завдяки вдалим підсумкам матчів Швеції з Польщею та Іспанії зі Словаччиною вони пройшли до 1/8 - навіть попри відверто невдалу гру, через яку наразилися на хвилю критики з боку вболівальників.