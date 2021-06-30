Перемога ціною болю. Що відомо про травму Бєсєдіна - нападник залишив збірну і чекає на МРТ

1 година тому

Автор фото, Getty Images

Нападник українців Артем Бєсєдін отримав жахливу травму - шведський захисник Маркус Даніельсон прямою ногою в'їхав у опорну ногу українця. ВВС News Україна дізналась, у якому стані нападник.

На фото видно, як кінцівка Артема вигинається в інший бік.

Це стало одним з ключових епізодів всієї гри - за вкрай грубий фол Даніельсон отримав пряму червону картку й залишив свою команду в меншості.

Після цього шведи підсіли, а українці пішли уперед й Артем Довбик, що вийшов фактично на позицію Бєсєдіна, зміг забити вирішальний гол.

Тож багато хто оцінює, що ціною перемоги України стала травма Бєсєдіна.

Що з Артемом Бєсєдіним

Автор фото, Getty Images

"Я точно не знаю, але я запитав у лікарів. Сподіваюся, що його пронесе. Маю велику надію, що нічого серйозного", - розповів одразу після гри тренер українців Андрій Шевченко, якого цитує Sport.ua.

"Але судячи з того болю, який у нього був, я думаю, що він отримав все-таки серйозну травму", - додав Шевченко.

Побоювання тренера справдилися - згодом стало відомо, що Артем Бєсєдін змушений залишити збірну і не допоможе їй у найближчих іграх.

"Бєсєдіну будуть робити МРТ, після чого можна буде говорити про стан. Цю діагностику мають зробити ще до повернення в Україну", - розповіли ВВС News у штабі збірної.

"На жаль, великі перемоги даються нам дорогою ціною! Ми не зможемо більше розраховувати на допомогу в наступних матчах на Артема Бесєдіна, хіба що на його підтримку, але і вона буде для нас додатковим стимулом!" - повідомив Олександр Шовковський, колишній голкіпер київського "Динамо" та збірної, а нині асистент Андрія Шевченка.

"Він вимушено залишає розташування команди і повертається до Києва, щоб пройти повне обстеження!" - додав Шовковський.

Для Артема Бєсєдіна це може бути серйозним викликом, адже лише нещодавно він повернувся до офіційних ігор після річної дискваліфікації за допінг.

"Я бажаю Артему здоров'я, він довго до цього йшов. Як він сам казав, Євро без нього не відбудеться. Сьогодні він нам дуже допоміг, залишивши суперника вдесятьох. У мене тільки побажання, щоб ця травма не була важкою", - розповів у коментарі сайту Dynamo.kiev.ua чинний воротар української збірної Георгій Бущан.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Маркус Даніельсон вибачився перед Бєсєдіним після гри

А відання Footboom повідомляє, що швед Маркус Даніельсон після гри заходив у роздягальню українців і говорив з Бєсєдіним.

"Я зустрівся з ним і вибачився. Сказав, що не хочу завдавати болю і сподіваюся, що він швидко одужає. Він не говорив англійською, переклав капітан збірної. Він прийняв мої вибачення, як я зрозумів", - розповів шведський захисник.

Він також висловив упевненість у тому, що Швеція виграла б матч проти України, якби не епізод з Бєсєдіним та подальше вилучення.