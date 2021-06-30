Літаюче авто AirCar перелетіло між містами - перетворюється на літак за дві хвилини

Зої Клейнман

Репортер з питань технологій

16 хвилин(и) тому

Автор фото, Klein Vision

Гібридний автомобіль-літак AirCar здійснив 35-хвилинний тестовий переліт між словацькими аеропортами у Нітрі та Братиславі.

Він оснащений двигуном BMW й працює на звичайному бензиновому паливі.

Його розробник, професор Стефан Кляйн, стверджує, що він може пролетіти близько 1000 км на висоті 2500 м і вже має 40 годин нальоту.

AirCar перетворюється з автомобіля на літак за дві хвилини 15 секунд. А вузькі крила складаються з боків транспортного засобу.

"Дуже приємно"

Модель-трансформер AirCar, що здатна вільно пересуватися дорогами й літати повітрям, здійснила свій перший політ з одного міста в інше.

За кермом прототипу був сам розробник Стефан Кляйн. Він доїхав на авто до злітної смуги міжнародного аеропорту у словацькій Нітрі, де воно злетіло, і за 35 хвилин успішно приземлилося в аеропорту Братислави, а потім поїхав у центр міста.

За процесом спостерігали журналісти, яких спеціально запросили.

Кляйн описав отриманий досвід як "нормальний" і "дуже приємний".

У повітрі машина розвинула швидкість 170 км/год.

AirCar може перевозити двох людей, її максимальна вантажність - 200 кг.

На відміну від дронів-таксі, AirCar не може злітати й приземлятися вертикально і потребує злітно-посадкової смуги.

На ринок літаючих авто покладають великі надії та вважають потенційним рішенням проблеми навантаження сучасної транспортної інфраструктури.

Автор фото, Klein Vision

У 2019 році консалтингова компанія Morgan Stanley прогнозувала, що до 2040-го цей сектор коштуватиме 1,5 трильйона доларів.

А на галузевому заході у вівторок виконавчий директор Hyundai Motors Europe Майкл Коул назвав цю концепцію "частиною нашого майбутнього".

"Величезний ринок"

У Klein Vision повідомили, що на розробку й створення літаючого авто пішло близько двох років та "менш як два мільйони євро".

Антон Раджак, радник та інвестор Klein Vision, вважає: якщо компанія зможе зайняти хоча б частину світового ринку малих приватних літаків та повітряних таксі, вона буде надзвичайно успішною.

"Тільки у США щороку замовляють до 40 тисяч літаків. І якщо 5% з них ми замінимо на літаючі авто - то матимемо величезний ринок", - сказав він.

"Дійсно круто"

Стівен Райт, старший науковий співробітник у галузі авіоніки та літаків в університеті Західної Англії, назвав AirCar "дитям любові Bugatti Veyron і Cesna 172".

На його думку, у порівнянні з літаками авто не буде особливо гучним чи неекономічним з точки зору витрат на паливо.

"Мушу визнати, що це виглядає дійсно круто, але у мене сотня запитань до сертифікації", - каже Райт.

"Будь-хто може зробити літак, але фокус у тому, щоб зробити літак, який літатиме мільйон годин з людиною на борту і без пригод".

"Не можу дочекатися, коли побачу аркуш паперу, в якому сказано, що на ньому безпечно літати і його безпечно продавати".