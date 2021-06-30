Путін: Зеленський недружній Росії і віддав Україну під зовнішнє управління

39 хвилин(и) тому

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Володимир Путін заявив, що Володимир Зеленський віддав Україну під зовнішнє управління та вкотре висловив думку про дискримінацію росіян в Україні.

Про це він заявив під час "Прямої лінії", в рамках якої він відповідає на запитання росіян.

На запитання про те, чому Україна не входить в список дружніх до Росії держав і чи планує Путін зустрічатися з українським президентом, він заперечив "недружність" українського та російського народів.

"Ми єдине ціле, а нинішнє керівництво України до нас явно недружнє", - цитує російського президента агентство "Інтерфакс".

"Єдиний російський народ", за його словами, завжди намагалися роздробити, і Путін пообіцяв написати окрему аналітичну статтю на цю тему.

Він також нагадав про своє критичне ставлення до українського проєкту закону про корінні народи, за яким до переліку корінних не потрапили росіяни.

Але він не згадав, що до проєкту про корінні народи потрапили тільки три кримські народи, культура яких під загрозою зникнення.

Росіянам, за словами Путіна, доведеться або переїхати, або відчувати себе людьми другого сорту. Це, переконаний він, схоже на "зброю масового знищення".

Говорячи про можливість зустрічі з Зеленським, російський президент також традиційно заговорив про "зовнішнє управління" Україною.

"Для чого зустрічатися з Зеленським, якщо він віддав свою країну під повне зовнішнє управління? Ключові питання вирішуються не в Києві, а у Вашингтоні, частково в Берліні та Парижі. Ну і про що розмовляти? Але я не відмовляюся від зустрічі, треба тільки зрозуміти, про що говорити", - сказав Путін.

Путін і закон про корінні народи

На початку червня Володимир Путін вже висловлювався щодо законопроєкту Зеленського про корінні народи України, назвавши його абсолютно неприйнятним і таким, що нагадує "теорію і практику нацистської Німеччини".

Законопроєкт, про який йдеться, визначає права корінних народів України, до яких включені кримські татари, караїми та кримчаки.

Згідно з документом, корінним народом вважається етнічна меншість, яка сформувалася на території України, є носієм самобутньої культури і при цьому не має власного державного утворення за межами країни.

В проєкті закону як корінний народ не згадуються навіть українці, проте Володимир Путін закцентував увагу саме на тому, що до корінних народів не віднесли росіян.

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"Сам по собі розподіл на корінні, першосортні категорії людей, другосортні і таке інше - це вже точно зовсім нагадує теорію і практику нацистської Німеччини", - заявив Путін в інтерв'ю каналу "Росія 24".

"А як бути людям зі змішаною кров'ю? Сам Зеленський єврей за національністю, я не знаю, у нього, можливо, там, кров намішана. Що робити ось із цими людьми? Їм що зараз, як в нацистській Німеччині будуть міряти черепи, інші частини тіла циркулем і визначати, як там, справжніх арійців і несправжніх?"

При цьому кілька років тому сам Путін був в одному з регіонів Росії та говорив про важливість відродження мов та культури місцевих корінних народів.

Володимир Путін наполягає, що читав проєкт Зеленського, і пророкує виїзд мільйонів росіян з України.

"Це призведе до того, що сотні тисяч чи навіть мільйони людей або будуть змушені виїхати, або ж вважатись людьми другого сорту, чи будуть себе переписувати", - заявив Путін.

Говорячи про те, що в законопроєкті про корінні народи не згадуються росіяни, Володимир Путін також вирішив вкотре поділитися своїми роздумами про українську історію.

"Варто згадати, як виникла Україна як держава. Це породження радянського періоду. Більшовики створили Радянський союз, створили зокрема союзні республіки і Україну. Можна згадати, що ці території прийшли у склад російської держави або процес їхнього возз'єднання з Росією розпочався у 1654 році, після Переяславської ради (на відео Путін її назвав "Ярославською" - Ред.). Тоді ті люди, які проживали на тій території - ті люди вважали себе і називали себе росіянами (руськими - Ред.)".

Також російський президент розповів, що хоче висловитися на тему України "більш ґрунтовно": "Можливо, підготую окрему статтю на цю тему [...] Я подумаю над цим".

Раніше він вже готував таку статтю про період початку Другої світової війни, про що він і згадав.

Роздуми Путіна про Україну

Свого часу Володимир Путін заявляв, що українську ідентичність вигадав граф Потоцький і неодноразово наголошував на тому, що українці та росіяни є одним народом.

"Ось в нас ідуть суперечки з Україною. Є українська ідентичність, так, вона сформована. А хто був автором? Граф Потоцький - відомий дослідник, вчений та письменник", - сказав він під час пресконференції 2019 року.

За версією російського президента, граф Потоцький "вперше заговорив про українців як окремий етнос".

Щоправда, президент Росії не уточнив, якого саме графа Потоцького зі старовинного польського шляхетського роду він мав на увазі. Можливо, йшлося про графа Станіслава Щенсного Потоцького, який жив у другій половині XVIII століття й мав великі маєтності на Поділлі. Відомо про його захоплення українським фольклором.

Говорячи про те, що українці й росіяни є одним народом, Путін пояснював це тим, що, за його словами, до XIII століття у мові народів не було відмінностей, а до XV століття східні слов'яни самі себе називали росіянами (руськими).

BBC публікувала детальний розбір цих тез російського президента за участі українського історика Кирила Галушка та його російського колеги Андрія Зубова.

Чи дійсно, як заявив Володимир Путін, відмінностей у мовах народів, що мешкали на території сучасних України та Росії, не було, і кого називали руськими - читайте в нашому матеріалі.

Ще одна теза щодо української історії, яка нерідко лунає з боку російського президента, - популярна в Росії версія про вплив на творення української ідентичності австрійських спецслужб - так, каже Путін, вони послаблювали Росію напередодні Першої світової війни.

"В результаті того, що люди жили на кордоні з католицьким світом, з Європою, склалась така спільність людей, які почали сприймати себе певною мірою незалежними від Російської держави", - заявляв Путін.