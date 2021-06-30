З України намагались вивезти унікальні прикраси, яким 3 тисячі років

49 хвилин(и) тому

Автор фото, СБУ

Служба безпеки викрила контрабандистів, які намагалися вивезти з України до ЄС майже 30 посилок з цінними артефактами.

Деякі з них датовані 1 тисячоліттям до нашої ери, деякі - часами Київської Русі.

До злочинної групи, розповіли в СБУ, входили кілька мешканців Київської області - вони викуповували цінності в колекціонерів, а потім збували за кордон.

Контрабандисти знаходили клієнтів через інтернет, зокрема на спеціалізованих сайтах, присвячених історичним артефактам.

Під час обшуків за місцями проживання зловмисників СБУ виявила цілу партію предметів старовини, підготованих до вивезення.

Зокрема йдеться про прикраси 1 тисячоліття до нашої ери та періоду Київської Русі, холодну зброю, срібні монети та стародавні предмети побуту.

Автор фото, СБУ

Експертиза підтвердила, що ці предмети становлять культурну цінність.

Скільки контрабандисти планували заробити на вивезенні артефактів, у Службі безпеки не уточнюють.

Одному з організаторів групи вже повідомили про підозру за статтею про контрабанду, яка передбачає до 12 років позбавлення волі.

Слідчі дії щодо інших учасників контрабандистської схеми тривають.

Автор фото, СБУ

Повідомлення про спроби вивезення різноманітних історичних цінностей з України з'являються регулярно.

Так, у березні цього року працівникам СБУ вдалося затримати групу людей, які так само вивозили культурні цінності до країн ЄС - тоді силовики вилучили предмети старовини вартістю в майже мільйон доларів.

Йшлося про холодну зброю різних епох, обладунки, золоті та срібні монети часів Київської Русі та старовинні предмети побуту.

У травні в СБУ розповідали про спробу вивезення цінних прикрас часів Скіфської доби, які на чорному ринку могли коштувати близько 40 тисяч доларів.

Українські науковці вже багато років звертають увагу на розквіт "чорної археології". Копачі ледь не відкрито розкопують кургани та просто за допомогою металошукачів шукають цінності, які потім продають за кордон.

Доходить і до того, що тисячолітні пам'ятки розкопують за допомогою великої техніки, а влада та поліція не може нічого вдіяти.