Смерть пішохода від електросамоката. Париж може їх повністю заборонити

9 хвилин(и) тому

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Влада Парижа пригрозила запровадити повну заборону електросамокатів у місті, якщо проблеми з безпекою їхнього руху не вирішаться найближчим часом.

Заява пролунала на тлі нещодавнього інциденту, коли після наїзду самокату в Парижі померла 31-річна жінка.

Вона була громадянкою Італії і вночі 14 червня гуляла з другом поблизу Сени. В якийсь момент її збили двоє інших жінок, що на великій швидкості їхали на електросамокаті.

Потерпіла вдарилася головою об тротуар, в неї зупинилося серце. Попри те, що їй вдалося швидко надати медичну допомогу і доставити до лікарні, врятувати її так і не вийшло.

Поліція звинуватила одну з жінок, що керувала електросамокатом, у неумисному вбивстві.

Після цього інциденту влада вкотре закликала місцеві сервіси, що здають електросамокати в оренду, обмежити швидкість руху цих транспортних засобів.

Заступник мера Парижа Давід Белліар заявив, що контракти з такими компаніями не продовжуватимуть вже з наступного року, якщо влада не побачить суттєвого покращення ситуації з безпекою. А електросамокати не знайдуть свого місця в міському просторі таким чином, аби не викликати занепокоєння в парижан.

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Електросамокати останнім часом здобули величезну популярність в світі - зокрема через доступну вартість оренди, екологічність та відносно високу швидкість, яку вони можуть розвивати, - понад 50 кілометрів на годину.

В одному лише Парижі, за оцінками, для користування доступні близько 20 тисяч електросамокатів.

Хоча в місті ще з 2019 року діють різноманітні обмеження та штрафи щодо руху самокатів, виконуються вони не завжди.

Нові правила в Києві

Проблема електросамокатів не оминула й української столиці, вулицями якої наразі їздять близько 4 тисяч цих транспортних засобів. За оцінками влади Києва, вже до кінця їхня кількість збільшиться до 7 тисяч.

Чимало киян останнім часом скаржаться на небезпечну їзду користувачів самокатів, нерідко з'являються повідомлення про наїзди на пішоходів.

У вересні 2020 року Верховна Рада у першому читанні ухвалила закон, який має врегулювати правила руху електросамокатів, проте до подальшого розгляду справа поки що не дійшла.

Для тимчасового вирішення проблеми КМДА минулого тижня підписала меморандум з усіма столичними сервісами прокату. Угодою передбачене суттєве обмеження швидкості - з 30-35 км/год до 20 км/год.

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При цьому у спеціально визначених зелених, пішохідних та історичних зонах - швидкість руху не перевищуватиме 14 км/год.

Окрім того, на територіях, де зазвичай перебуває багато людей - таких як Пейзажна алея чи вулиця Сагайдачного - самокати не їздитимуть узагалі.

Така ж заборона стосуватиметься і руху самокатів поблизу адміністративних будівель, меморіальних історичних кладовищ і ще низки територій.

На під'їзді до цих зон самокат буде вимикатися.