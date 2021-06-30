Україна-Англія на Євро 2020. Як українці вигравали і програвали англійцям
- В'ячеслав Шрамович
- ВВС News Україна
У чвертьфіналі Євро-2020 Україна зіграє з "родоначальниками футболу" - збірною Англії.
Статистика очних зустрічей цих команд не на користь українців, але досвід перемоги над англійцями у "синьо-жовтих" все ж є.
А якби не суперечливе суддівство на Євро-2012, то і рахунок забитих м'ячів у ворота Англії міг би бути більшим.
Як забивати англійцям пам'ятає і нинішній тренер збірної Андрій Шевченко.
Вісім ігор
До Євро-2020 збірні України та Англії зустрічалися сім разів: двічі це були товариські зустрічі й п'ять разів - в офіційних турнірах.
Чотири рази перемагали англійці, двічі була нічия і ще один раз виграла Україна.
Вперше команди зустрілися у 2000 році у товариській грі в Лондоні - тоді українці програли з рахунком 0:2.
Наступна гра також була товариською і так само в Англії. Україна знову поступилася - вже з рахунком 0:3. Це найбільша поразка українців від англійців.
Однак треба розуміти, що товариські матчі - це "тренування з підвищеною відповідальністю", значно більш показовими є ігри у відборах чи у фінальних стадіях турнірів.
Перемоги і поразки
Вперше на турнірах Україна зустрілася з Англією у 2009 році на відборі до Чемпіонату світу 2010 року.
Тоді у непростій грі перемогли англійці - 2:1. Переможний гол на 86-й хвилині забив Джон Террі, а єдиний м'яч українців на рахунку нинішнього тренера збірної Андрія Шевченка.
Натомість в Україні - тоді ще у Дніпропетровську - сильнішими були українці.
Ключовим епізодом тієї гри став фол воротаря англійців Роберта Гріна на Артемові Мілевському, після чого голкіпера видалили.
А на 30-й хвилині Сергій Назаренко забив переможний м'яч, хоча відзначатися міг той ще той же Мілевський.
У підсумку 1:0 на користь України - єдина наразі перемога українців над англійцями.
Однак оглядачі тоді відзначали, що англійці на момент зустрічі фактично забезпечили вихід з групи, тож мали меншу мотивацію.
Євро-2012 і Кашшаї
Наступного разу Україна зустрілася з Англією на домашньому Євро-2012.
Це був останній матч групового турніру й українцями після перемоги над шведами та поразки від французів потрібно було лише вигравати на "Донбас-арені".
На початку другого тайму англійці вийшли вперед завдяки голу Уейна Руні.
А на 63-й хвилині стався скандальний епізод за участі угорського рефері Віктора Кашшаї.
Нападник українців Марко Девіч після стрімкої атаки опинився перед воротами й зміг сильно пробити.
Голкіпер англійців Джо Харт зміг лише змінити траєкторію м'яча, який дугою опускався у ствір воріт, коли його вибив Джон Террі.
Багато відеоповторів згодом показали, що м'яч насправді перетнув лінію воріт й гол був, але Віктор Кашшаї та його помічники вирішили по-іншому. Взяття англійських воріт не зарахували.
У підсумку 0:1 на користь Англії й Україна вилетіла з Євро-2012, хоча невідомо, як би все склалося, якби українці зрівняли рахунок.
Пізніше в УЄФА визнали помилку арбітрів.
"На матчі Англія-Україна, на жаль, було неправильне рішення. М'яч було забито у ворота, пройшов на 50 см за лінію воріт - це правда. Це була людська помилка", - розповідав згодом старший офіцер УЄФА зі справ суддівства П'єрлуїджі Колліна.
А потім помилку визнав і сам Кашшаї.
"Після матчу ми подивилися повтор, проаналізували ситуацію і відразу ж зрозуміли, що допустили помилку. Ми спробували знайти причину цього, але, відповідно до вимог УЄФА, судді не повинні публічно коментувати власні рішення та оцінювати їх", - пояснив суддя, якого цитувала Угорська футбольна асоціація.
І хоча визнання тієї помилки ніяк не вплинуло на долю України на Євро-2012, вона стала одним з епізодів, які у підсумку призвели до введення системи VAR - відеоперегляду суперечливих епізодів, яка використовується на Євро-2020.
Та перемога англійців стала останньою у їхніх зустрічах з Україною.
Останні ігри
Команди зустрічалися ще двічі - у відборі до Чемпіонату світу-2014.
Двічі зіграли внічию: 1:1 в Англії (тоді рахунок відкрив Євген Коноплянка, а зрівняти англійці змогли лише на 87-й хвилин - Френк Лемпард з пенальті), та 0:0 у Києві.
Чвертьфінал Євро-2020 стане восьмою зустріччю України та Англії.
Англійці підходять до нього у статусі явних фаворитів турніру після перемоги над Німеччиною, тоді як Україна вважається букмекерами відвертим "андердогом".
Утім, аутсайдерами українців вважали і перед грою зі шведами.
Гра Україна-Англія відбудеться у суботу, 3 липня, в Римі. Початок о 22:00 за київським часом. Трансляція - на каналі "Україна" та "Футбол".