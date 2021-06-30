Україна-Англія на Євро 2020. Як українці вигравали і програвали англійцям

В'ячеслав Шрамович

ВВС News Україна

36 хвилин(и) тому

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, 10 жовтня 2009 року - єдина перемога України над Англією. Чи зможуть українці повторити той результат?

У чвертьфіналі Євро-2020 Україна зіграє з "родоначальниками футболу" - збірною Англії.

Статистика очних зустрічей цих команд не на користь українців, але досвід перемоги над англійцями у "синьо-жовтих" все ж є.

А якби не суперечливе суддівство на Євро-2012, то і рахунок забитих м'ячів у ворота Англії міг би бути більшим.

Як забивати англійцям пам'ятає і нинішній тренер збірної Андрій Шевченко.

Вісім ігор

Автор фото, BBC Sport Підпис до фото, Чотири рази вигравала Англія, один раз - Україна, ще двічі була нічия

До Євро-2020 збірні України та Англії зустрічалися сім разів: двічі це були товариські зустрічі й п'ять разів - в офіційних турнірах.

Чотири рази перемагали англійці, двічі була нічия і ще один раз виграла Україна.

Вперше команди зустрілися у 2000 році у товариській грі в Лондоні - тоді українці програли з рахунком 0:2.

Наступна гра також була товариською і так само в Англії. Україна знову поступилася - вже з рахунком 0:3. Це найбільша поразка українців від англійців.

Однак треба розуміти, що товариські матчі - це "тренування з підвищеною відповідальністю", значно більш показовими є ігри у відборах чи у фінальних стадіях турнірів.

Перемоги і поразки

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, 2009 рік, гра у Лондоні. Англія тоді виграла на останніх хвилинах 2:1

Вперше на турнірах Україна зустрілася з Англією у 2009 році на відборі до Чемпіонату світу 2010 року.

Тоді у непростій грі перемогли англійці - 2:1. Переможний гол на 86-й хвилині забив Джон Террі, а єдиний м'яч українців на рахунку нинішнього тренера збірної Андрія Шевченка.

Натомість в Україні - тоді ще у Дніпропетровську - сильнішими були українці.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Мілевський і Ріо Фердінанд у Дніпрі - тоді перемогли українці

Ключовим епізодом тієї гри став фол воротаря англійців Роберта Гріна на Артемові Мілевському, після чого голкіпера видалили.

А на 30-й хвилині Сергій Назаренко забив переможний м'яч, хоча відзначатися міг той ще той же Мілевський.

Автор фото, Едуард Андрющенко Підпис до фото, Українські вболівальники пам'ятають перемогу українців над англійцями

У підсумку 1:0 на користь України - єдина наразі перемога українців над англійцями.

Однак оглядачі тоді відзначали, що англійці на момент зустрічі фактично забезпечили вихід з групи, тож мали меншу мотивацію.

Євро-2012 і Кашшаї

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Угорець Віктор Кашшаї не зарахував гол українців у ворота Англії на Євро-2012

Наступного разу Україна зустрілася з Англією на домашньому Євро-2012.

Це був останній матч групового турніру й українцями після перемоги над шведами та поразки від французів потрібно було лише вигравати на "Донбас-арені".

На початку другого тайму англійці вийшли вперед завдяки голу Уейна Руні.

А на 63-й хвилині стався скандальний епізод за участі угорського рефері Віктора Кашшаї.

Нападник українців Марко Девіч після стрімкої атаки опинився перед воротами й зміг сильно пробити.

Голкіпер англійців Джо Харт зміг лише змінити траєкторію м'яча, який дугою опускався у ствір воріт, коли його вибив Джон Террі.

Багато відеоповторів згодом показали, що м'яч насправді перетнув лінію воріт й гол був, але Віктор Кашшаї та його помічники вирішили по-іншому. Взяття англійських воріт не зарахували.

У підсумку 0:1 на користь Англії й Україна вилетіла з Євро-2012, хоча невідомо, як би все склалося, якби українці зрівняли рахунок.

Пізніше в УЄФА визнали помилку арбітрів.

"На матчі Англія-Україна, на жаль, було неправильне рішення. М'яч було забито у ворота, пройшов на 50 см за лінію воріт - це правда. Це була людська помилка", - розповідав згодом старший офіцер УЄФА зі справ суддівства П'єрлуїджі Колліна.

А потім помилку визнав і сам Кашшаї.

"Після матчу ми подивилися повтор, проаналізували ситуацію і відразу ж зрозуміли, що допустили помилку. Ми спробували знайти причину цього, але, відповідно до вимог УЄФА, судді не повинні публічно коментувати власні рішення та оцінювати їх", - пояснив суддя, якого цитувала Угорська футбольна асоціація.

І хоча визнання тієї помилки ніяк не вплинуло на долю України на Євро-2012, вона стала одним з епізодів, які у підсумку призвели до введення системи VAR - відеоперегляду суперечливих епізодів, яка використовується на Євро-2020.

Та перемога англійців стала останньою у їхніх зустрічах з Україною.

Останні ігри

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Остання гра України проти Англії, Київ, 2013 рік, нульова нічия

Команди зустрічалися ще двічі - у відборі до Чемпіонату світу-2014.

Двічі зіграли внічию: 1:1 в Англії (тоді рахунок відкрив Євген Коноплянка, а зрівняти англійці змогли лише на 87-й хвилин - Френк Лемпард з пенальті), та 0:0 у Києві.

Чвертьфінал Євро-2020 стане восьмою зустріччю України та Англії.

Англійці підходять до нього у статусі явних фаворитів турніру після перемоги над Німеччиною, тоді як Україна вважається букмекерами відвертим "андердогом".

Утім, аутсайдерами українців вважали і перед грою зі шведами.

Гра Україна-Англія відбудеться у суботу, 3 липня, в Римі. Початок о 22:00 за київським часом. Трансляція - на каналі "Україна" та "Футбол".