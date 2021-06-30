"Українська економіка виявилася стійкішою". ЄБРР дав оптимістичний прогноз для України

38 хвилин(и) тому

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Економіка Україна не постраждала від кризи, спричиненої коронавірусом, так важко, як цього очікували минулого року

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) вважає, що економіка України почне відновлюватися після коронакризи вже у цьому році, але через повільну вакцинацію все може змінитися восени.

Банк також покращив прогноз для України - там вважають, що український ВВП буде у 2021 та 2022 роках зростати на 3,5% щороку. Раніше там озвучували цифру у 3% росту.

Це при тому, що у минулого року він знизився на 4% через коронавірус.

Український уряд ще на початку року прогнозував зростання цього року у 4,6%, але погіршив прогноз до 4,1%.

Стійкіша, ніж думали

"Економіка України виявилася стійкішою до спричиненої пандемією кризи 2020 року, ніж очікувалося", - пояснює BBC News Україна провідний регіональний економіст ЄБРР у Києві Дімітар Богов.

За його словами, українська економіка отримала додатковий поштовх завдяки зростанню цін на деякі види сировини, які вона експортує. Наприклад, залізо та крупи.

"Тоді як урожай очікується набагато кращим, ніж у попередньому році", - додає Дімітар Богов.

За його словами, все це дає економіці України кращий імпульс, ніж можна було прогнозувати ще восени 2020 року.

Ризики восени

Водночас в Україні залишаються ризики, які можуть серйозно вплинути на економічне зростання.

Зокрема це стосується повільних реформ, про які домовилися з МВФ минулого року.

За словами Дімітара Богова, ці реформи важливі не лише тому, що завдяки ним має йти зовнішнє фінансування, а й через те, що "покращують інвестиційний клімат та сприяють створенню рівних умов для бізнесу".

Інший ризик для економіки - повільна вакцинація українців.

"Повільна вакцинація загалом збільшує ймовірність нової хвилі Сovid-19 восени, що може спричинити зниження мобільності та порушити економічне відновлення", - попереджає економіст ЄБРР.

"Хоча у першому кварталі 2021 року в економіці відбулося падіння на 2,2% порівняно з минулим роком через продовження локдауну, є ознаки поступового повернення до зростання у другому кварталі завдяки підвищенню цін на товарно-сировинну продукцію", - резюмує Дімітар Богов.

Схожі прогнози щодо ВВП України давав і Світовий банк. На початку червня там прогнозували, що український ВВП у 2021 році виросте на 3,8%, писав Укрінформ.

А Міністерство економіки України очікує 4,1% росту ВВП у цьому році та 3,8% - у наступному, передавав Інтерфакс. При цьому на початку року в уряді казали про оптимістичні 4,6% росту.