Кулеба: "Путін відповідає за провалля між українцями і росіянами"

45 хвилин(и) тому

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Володимир Путін мріє, щоб доля України вирішувалася в Москві, але це суперечить волі українського народу, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Про це він написав у своєму твіттері, коментуючи заяви російського президента, які той зробив під час "Прямої лінії". Він відповідав на запитання росіян.

Путін, зокрема, вкотре заявив про єдність російського та українського народів та розкритикував Володимира Зеленського за те, що той "віддав Україну під зовнішнє управління" Вашингтона, Берліна та Парижа.

"Коли Путін заводить стару пісню про "зовнішнє управління", це означає лише одне: він мріє, щоб питання України вирішувалися в Москві, - відреагував на слова Путіна Дмитро Кулеба. - Позиція президента і воля українського народу чітка: це наша країна і ніхто не буде вирішувати нашу долю крім нас самих".

У такому ж дусі міністр закордонних справ прокоментував і слова російського президента про єдність українського і російського народів.

Він підкреслив, що це різні народи, які могли б мати добросусідські відносини, якби "Росія не напала на Україну, не вбила тисячі людей і не відхопила шматок території".

"Повну відповідальність за провалля між українцями і росіянами несе Владімір Путін, який розв'язав агресію", - додав Кулеба.

На слова російського президента відреагував і радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

В коментарі "Українській правді" слова Путіна про "зовнішнє управління" він назвав базовим елементом російської пропаганди про Україну.

"Будь-які російські коментарі про Україну, в тому числі і коментарі пана Путіна, необхідно оцінювати тільки через призму їх системної пропагандистської роботи. Вони самі себе завантажили в певний набір стереотипів і тепер намагаються пояснити незрозумілі їм процеси трансформації української державності різними міфами", - каже Подоляк.

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Він також припустив, що помічники російського президента часто неправильно інформують його про українські події. А це, вважає Подоляк, свідчить про необхідність прямих переговорів між Зеленським і Путіним - аби позначити коректні позиції сторін з ключових питань.

Що сказав Путін?

Під час "Прямої лінії" 30 червня Володимир Путін заявив, що Володимир Зеленський віддав Україну під зовнішнє управління та вкотре висловив думку про дискримінацію росіян в Україні.

На запитання про те, чому Україна не входить в список дружніх до Росії держав і чи планує Путін зустрічатися з українським президентом, він заперечив "недружність" українського та російського народів.

"Ми єдине ціле, а нинішнє керівництво України до нас явно недружнє", - цитує російського президента агентство "Інтерфакс".

"Єдиний російський народ", за його словами, завжди намагалися роздробити, і Путін пообіцяв написати окрему аналітичну статтю на цю тему.

Він також нагадав про своє критичне ставлення до українського проєкту закону про корінні народи, за яким до переліку корінних не потрапили росіяни.

Законопроєкт, про який йдеться, визначає права корінних народів України, до яких включені кримські татари, караїми та кримчаки.

Згідно з документом, корінним народом вважається етнічна меншість, яка сформувалася на території України, є носієм самобутньої культури і при цьому не має власного державного утворення за межами країни.

В проєкті закону як корінний народ не згадуються навіть українці, проте Володимир Путін закцентував увагу саме на тому, що до корінних народів не віднесли росіян.

У разі ухвалення законопроєкту, росіянам, за словами Путіна, доведеться або переїхати, або відчувати себе людьми другого сорту. Це, переконаний він, схоже на "зброю масового знищення".

Тезу про "зовнішнє управління" Україною Путін повторив, говорячи про можливість зустрічі з Зеленським.

"Для чого зустрічатися з Зеленським, якщо він віддав свою країну під повне зовнішнє управління? Ключові питання вирішуються не в Києві, а у Вашингтоні, частково в Берліні та Парижі. Ну і про що розмовляти? Але я не відмовляюся від зустрічі, треба тільки зрозуміти, про що говорити", - сказав Путін.