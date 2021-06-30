"Люди приїздять провідати близьких, а вони мертві". Аномальна спека в Канаді

32 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

Понад 100 людей у Канаді померли через безпрецедентну спеку, що накрила західну частину країни.

Температура в провінції Британська Колумбія продовжувала зростати чотири дні поспіль і у вівторок в одному з містечок досягла позначки в 49,5 градуса Цельсія.

В одному лише Ванкувері (найбільшому місті провінції) з п'ятниці зареєстровали 130 смертей в результаті теплових ударів. Більшість померлих - літні люди та люди з хронічними захворюваннями.

Очільник Британської Колумбії Джон Хорган заявив, що ця місцевість ще ніколи не переживала такої спеки.

За його словами, з жахливими наслідками цієї аномалії зіштовхнулися як окремі сім'ї, так і цілі спільноти.

У містечку Літтон, де спека особливо виснажлива, встановлено вже третій абсолютний рекорд температури для всієї Британської Колумбії: у неділю стовпчик термометра на місцевій метеостанції піднявся до позначки в 46,6 градуса, у понеділок - 47,5 градуса, а у вівторок у другій половині дня перевалив за 49 градусів.

Востаннє перед нинішньою тепловою хвилею температура повітря перевищувала позначку в 45 градусів у провінції Саскачеван у липні 1937 року.

Попередній рекорд у Британській Колумбії встановлений у тому ж таки Літтоні в 1941 році.

У зв'язку з надзвичайною ситуацією в провінції закрилися багато установ, зокрема школи та дитсадки.

Автор фото, AFP

Медики попереджають, що дані щодо загиблих поки що не остаточні. В Канаді на виклики часто спершу виїздить поліція, тому медичні висновки про причини смертей робляться з великим запізненням.

"Я працюю в поліції вже 15 років і ніколи ще не мав справи з такою кількістю раптових смертей за такий короткий проміжок часу", - каже Стів Едісон з містечка Літтон.

За його словами, люди приїздять відвідати своїх літніх родичів і знаходять їх мертвими.

До багатьох населених пунктів на заході Канади влада спрямувала додаткові сили поліції.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Ті, в кого є можливість, рятуються від спеки поблизу водойм

Жителі намагаються не виходити зі своїх домівок без крайньої потреби, але в Канаді будівлі рідко оснащені кондиціонерами, адже зазвичай літня температура повітря не перевищує 30 градусів.

Місцева влада активно встановлює на вулицях тимчасові фонтани та поливальні системи. Також відчиняються так звані центри охолодження - порожні міські приміщення з кондиціонерами, де люди можуть просто полежати на тонких матрацах.

Автор фото, AFP via Getty Images Підпис до фото, Під центри охолодження переоблаштували складські приміщення

Канадські метеослужби закликають підготуватися до подібної ситуації жителів провінції Альберта, Манітоба, Саскачеван і Північно-західні території.

Екстремально високі температури зачепили і північно-західне узбережжя США. Звідти також надходять повідомлення про померлих.

Експерти вважають, що через кліматичні зміни світ все частіше буде мати справу з подібними явищами, хоча й визнають, що кожен окремий метеорологічний випадок важко пов'язати з глобальними змінами клімату.

Автор фото, AFP Підпис до фото, Міські фонтани працюють цілодобово

"Важливо розуміти, що спека, яку зараз переживає Канада, і яка, вірогідно, досягне й Британії - ніщо у порівнянні з тим, що очікує деякі країни світу, що розвиваються", - попереджає Тім Палмер, професор в галузі фізики клімату і співробітник програми Оксфордського університету з моделювання кліматичних змін.

"Їм (країнам - Ред.) загрожують не лише високі температури, але й рівень вологості, за якого людський організм просто не здатен виживати. Важливо розуміти, що це неминуче станеться, і продумати, як ми будемо допомагати таким країнам".

Спека над західними районами Канади та США спричинена статичним куполом гарячого повітря та високого тиску - від Каліфорнії до арктичних територій.