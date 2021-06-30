Чи боїться Англія збірну України, Путін про Зеленського і найдовший ковід. Теленовини ВВС

У випуску:

  • Гра Україна-Англія. Чи розраховувала англійська команда, що доведеться грати з українською збірною, а не з Швецією в чвертьфіналі Євро-2020.
  • Вир емоцій. Як українці у Глазго святкували перемогу збірної.
  • "Зеленський не дружній до Росії. Що розповів Путін під час прямої лінії.
  • Майже рік з ковідом. Історія британця, який хворів найдовше у світі.

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