Чи боїться Англія збірну України, Путін про Зеленського і найдовший ковід. Теленовини ВВС
У випуску:
- Гра Україна-Англія. Чи розраховувала англійська команда, що доведеться грати з українською збірною, а не з Швецією в чвертьфіналі Євро-2020.
- Вир емоцій. Як українці у Глазго святкували перемогу збірної.
- "Зеленський не дружній до Росії. Що розповів Путін під час прямої лінії.
- Майже рік з ковідом. Історія британця, який хворів найдовше у світі.
Ви також можете подивитись випуск на YouTube.
І підписуйтеся на наш Youtube-канал!