Чи боїться Англія збірну України, Путін про Зеленського і найдовший ковід. Теленовини ВВС

1 година тому

У випуску:

Гра Україна-Англія. Чи розраховувала англійська команда, що доведеться грати з українською збірною, а не з Швецією в чвертьфіналі Євро-2020.

Вир емоцій. Як українці у Глазго святкували перемогу збірної.

"Зеленський не дружній до Росії. Що розповів Путін під час прямої лінії.

Майже рік з ковідом. Історія британця, який хворів найдовше у світі.

Ви також можете подивитись випуск на YouTube.