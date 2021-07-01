Творець інтернету продав його оригінальний код як NFT за $5,4 млн

22 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Тім Бернерс-Лі. Фотографія 1998 року

Винахідник інтернету сер Тім Бернерс-Лі продав на аукціоні Sotheby's оригінальний код, за допомогою якого він колись створив "Всесвітню павутину".

Невідомий покупець заплатив 5,4 млн доларів за програму, виставлену на продаж як NFT (non-fungible token, "невзаємозамінний токен").

Аукціон тривав кілька днів. Він розпочався 23 червня зі стартової ціни у 1 000 доларів; вартість об'єкта постійно зростала, і протягом останнього дня торгів, 30 червня, найвищою довгий час була ціна 3,5 млн.

Однак за 15 хвилин до закінчення аукціону ціна NFT почала стрімко зростати і виросла ще майже на два мільйони доларів.

NFT - це унікальний цифровий сертифікат, який підтверджує право власності його власника на той чи інший файл.

Згідно із заявою аукціонного дому Sotheby's, отримані від продажу кошти спрямують на благодійні цілі, які визначить Тім Бернерс-Лі.

На продаж виставили один NFT на чотири об'єкти (загалом близько 10 тисяч рядків коду):

Оригінальні файли коду, розробленого для проєкту Бернерса-Лі із зазначенням часу створення.

Його лист про те, якою була робота.

"Анімаційна візуалізація" коду.

Цифровий постер з кодом, створений особисто Бернерсом-Лі.

Лот, запропонований винахідником інтернету, став одним з найдорожчих NFT в історії.

Раніше засновник Twitter Джек Дорсі продав свій перший допис у цій соціальній мережі у вигляді NFT майже за 3 млн доларів.

Популярний анімаційний ролик Nyan Cat, який став мемом, змінив власника за 580 тис. доларів, а відеокліп американського баскетболіста Леброна Джонса купили за 100 тис. доларів. Але найдорожчим NFT наразі є робота цифрового художника Майка Вінкельмана, відомого під псевдонімом Біпл: в березні її продали на аукціоні Christie's за 69 млн доларів.

Що таке NFT

Технологія NFT заснована на принципі блокчейну, коли інформація про власника того чи іншого файлу зберігається на багатьох комп'ютерах одночасно.

Водночас цифровий об'єкт може залишатися в загальному доступі - і володіння NFT не передбачає авторських прав з можливістю отримання прибутку, а має лише колекційну та символічну цінність. Покупку NFT нерідко порівнюють з придбанням автографів знаменитостей.

Автор фото, Getty Images

Сер Тім Бернерс-Лі винайшов інтернет в його нинішньому вигляді у 1989 році. Він запропонував спосіб зв'язувати різні фрагменти інформації за допомогою гіперпосилань і створив перший браузер та сервер.

Свою головну мету він висловив на першій в історії інтернет-сторінці: "Забезпечити всім доступ до величезного всесвіту документів". Цей документ доступний і сьогодні на сайті Європейської організації з ядерних досліджень ЦЕРН, де тоді працював Бернерс-Лі.

"Коди і протоколи всесвітньої мережі як і раніше не захищені авторським правом, як завжди і було, - пояснював Бернерс-Лі в інтерв'ю Guardian, коли було вперше оголошено про продаж. - Я не продаю інтернет - вам не потрібно буде платити, коли ви станете клацати по посиланнях. Я навіть не продаю свій оригінальний код. я продаю зображення, яке я створив за допомогою програми, написаної мною у Python. Це те, як виглядав би оригінальний код, якби його повісили на стінку з моїм підписом".

Sotheby's рекламував лот як "єдиний авторизований екземпляр коду для першого в світі браузера" - приблизно як рукописи відомих авторів.

NFT критикують, оскільки він заснований на блокчейні криптовалюти Ethereum, а подібна технологія вимагає дуже великого споживання електроенергії. За підрахунками аналітиків, в результаті однієї транзакції в Ethereum в атмосферу виділяється в 14 разів більше вуглекислого газу, ніж при відправленні звичайного твору мистецтва поштою. Тому деякі цифрові художники принципово виступають проти NFT, називаючи їх "екологічним кошмаром та фінансовою пірамідою".