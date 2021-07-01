Телеведуча Кароліна Ашіон звинуватила міністра культури Ткаченка в расизмі. Той відповів

1 година тому

Автор фото, УНІАН

Відома телеведуча Кароліна Ашіон звинуватила міністра культури Олександра Ткаченка у расизмі.

У Facebook вона розповіла про розмову, яка відбулася з паном Ткаченком під час роботи Кароліни Ашіон на каналі 2+2 (належить медіахолдингу 1+1 Медіа) 6 років тому. Тоді, за словами ведучої, їй відмовили в участі у кастингу через колір шкіри.

У коментарі до допису Олександр Ткаченко заперечив, що колір шкіри має для нього якесь значення.

"Одного разу, дізнавшись про кастинг ведучих для ранкового шоу, я запитала у тоді ще генпродюсера "1+1 Медіа" Олександра Ткаченка: Чи не могла б я взяти в ньому участь. Відповідь була карколомною: "Ви в дзеркалі себе бачили? Аудиторія нашого каналу не те, щоб... Я не готовий ризикувати рейтингами... Далі - шок, море сліз і звільнення", - розповіла телеведуча.

"Чи бачила я себе в дзеркало? Так, бачила. Начебто нормальна. Та, певно, кольором шкіри для 1+1 не підійшла, на "Антоніну" (збірний образ глядача "Плюсів") не схожа", - зазначила Кароліна Ашіон.

За її словами, кілька днів тому вона випадково зустріла міністра культури Олександра Ткаченка на фестивалі Leopolisjazz у Львові і нагадала про той випадок. Кароліна Ашіон стверджує, що міністр відповів їй: "Так, а що ви хотіли б від мене почути? Вас влаштує відповідь, що зараз я б такого не сказав? Так, а може мені ще й вибачення у Вас попросити?"

Телеведуча переконана, що Олександр Ткаченко міг знайти інші слова для відмови під час розмови 6 років тому, і вибачитися перед нею тепер.

"А так - це не просто хамство. Це расизм, панове", - вважає Кароліна Ашіон.

Олександр Ткаченко відповів ведучій у коментарі до її допису.

"Я завжди дивився і бачив (і так є дотепер) перед собою особистість і професіоналізм, а не гендер, орієнтацію, колір шкіри тощо".

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Олександр Ткаченко у 2008-2020 роках був гендиректором групи каналів "1+1 Media", а з червня 2020 року очолює міністерство культури та інформаційної політики

Міністр культури зазначає, що під час роботи гендиректором 1+1 проведення кастингів ведучих не було його "прямою роботою".

"Прикро, що через ваше не отримання позиції на іншому каналі того самого холдингу - у вас склалося таке образливе враження. У моїх командах менеджерів та менеджерок у будь-якій компанії чи організації завжди був і є баланс. Я - за різноманітність, інклюзивність...", - наголошує Олександр Ткаченко.

Гнів та звинувачення у Facebook

Допис Кароліни Ашіон викликав великий ажіотаж у Facebook, його поширили сотні разів. Чимало коментаторів висловлює їй підтримку та дякує за оприлюднення цієї ситуації. Вони різко критикують Олександра Ткаченка.

"Ти молодець, дорога. До речі, в цивілізованому суспільстві вже кансельнули б (зробили вигнанцем - Ред.)", - пише блогер Сергій Іванов.

"Те, що він сказав, це ж не про Вас, це про нього самого, про те, який він і що в нього всередині. Але розумію, що все одно боляче. Нічого. Земля кругла, життя довге, а курчат по осені рахують", - вважає політологиня Олена Снігир.

"Звичайний расизм... В Україні. Від члена першої десятки "Слуги народу". Нині міністра КУЛЬТУРИ та ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ. Не дякуйте", - зазначає політолог Євген Магда.

"Думаєш, шо нове дно пробити вже анріал (нереально - Ред.). Але одна додаткова деталь здатна добити. Звичайний расизм. Звичайний міністр культури і топовий медіаменеджер, Україна, 2021. Я не знаю, як із цим бути в одній реальності", - пише у Facebook Галина Танай з диджитал-агенції SODA.

Водночас деякі коментатори пов'язали появу допису ведучої з тим, що вона працює на каналі Петра Порошенка "Прямий".

"А що заважало написати про цей епізод ще 6 років тому? Те, що ви працюєте на порошенківському "Прямому", ніяк не пов'язано з флешбеком пам'яті саме зараз? Ткаченко мені особисто дуже несимпатичний ні як людина, ні як профі, але так тхне заказухою від томосовода, що аж занадто", - пише Дмитро Коваль.