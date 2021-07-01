Зеленський: якби були з Росією одним народом, у Москві були б гривні й синьо-жовтий прапор

38 хвилин(и) тому

Автор фото, УНІАН

Російське керівництво поширює пропагандистські мантри про "зовнішнє управління" та "єдиний народ", які не відповідають дійсності. Так Володимир Зеленський в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" прокоментував звинувачення з боку Володимира Путіна, які пролунали під час "Прямої лінії" з росіянами 30 червня.

Тоді керівник Росії заявив, що Зеленський віддав Україну під "зовнішнє управління" та дозволив її "військове освоєння" країнами НАТО, є "недружнім" до Росії та дискримінує росіян. Водночас Путін заперечив "недружність" українського та російського народів і стверджував, що обидва народи є "єдиним цілим".

"Ми точно не один народ. Так, у нас є багато спільного. В нас спільна частина історії, пам'ять, сусідство, родичі, загальна перемога над фашизмом і загальні трагедії. Так, все це вкрай важливо, і ми про це пам'ятаємо", - відповів Зеленський.

"Але ми, повторю ще раз, не один народ. Були б одним народом, то в Москві, швидше за все, ходили б гривні, а над Держдумою майорів би жовто-блакитний прапор", - наголосив президент України.

За словами Зеленського, суб'єктність України на міжнародній арені навпаки посилилася і навіть перед самітом США-Росія Вашингтон проводив консультації з Україною, а у липні мають відбутися зустрічі президента України з президентом США Джо Байденом та канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель.

"Тези про будь-яке "зовнішнє управління" - суто пропагандистська мантра для внутрішнього споживача в самій Росії. Бо в реальному світі всі питання щодо України вирішуються суто в Україні та українською державою, а точно не в будь-якій сусідній країні й точно не "тіньовими посередниками", - зазначив Зеленський.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Росіяни не потрапили до списку корінних народів України. Це неабияк обурило Путіна

"Готовий я зустрітися і з президентом Путіним - якщо його дійсно цікавить вирішення низки кризових питань, які об'єктивно існують у двосторонніх відносинах України та Росії", - додав він.

У відповідь на тезу "про військове освоєння України" країнами НАТО президент України заявив, що країна сама обирає як забезпечувати національні інтереси та безпеку.

"На мій погляд, це як постійно говорити про застарілий страх із дитинства, що хтось страшний вийде вночі з шафи та налякає. Але в шафі нікого немає. Це просто шафа", - охарактеризував Зеленський занепокоєння Кремля співробітництвом України з НАТО,

Водночас Володимир Зеленський вважає, що в росіян та українців дійсно має бути одна мета - закінчити війну на Донбасі та віддати Україні вкрадені території.

"В російському суспільстві немає бажання продовжувати агресію проти України. Зрозуміло, що машина пропаганди, яка вже давно працює в Росії, заганяє людей у повне нерозуміння правил сучасного світу та у ненависть стосовно сусідів. Але якщо цю пропаганду та всі штучні агресивні процеси прибрати, ситуація виглядатиме зовсім інакше", - переконаний президент України.