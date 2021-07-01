Вільям і Гаррі разом відкриють статую своєї матері Діани

Геміш Маккей

BBC News

38 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

1 липня 2021 року виповнюється 60 років від дня народження Діани, принцеси Уельської.

На честь ювілею їй встановлять пам'ятник у Кенсінгтонських садах - королівському парку в центрі британської столиці.

Сини принцеси - Вільям та Гаррі будуть на церемонії відкриття. Заради цього останній прилетів до Лондона з США.

Його дружина Меган Маркл залишилася за океаном.

Це буде перший спільний вихід Вільяма й Гаррі після похорону герцога Единбурзького у квітні.

Кенсінгтонський палац підтвердив, що, крім Вільяма й Гаррі, на відкритті будуть найближчі родичі Діани.

Принц Чарльз на відкритті не з'явиться.

Автор фото, Kensington Palace Підпис до фото, Для пам'ятника обрали місце - Глибинний сад

Автор фото, John Swannell/Camera Press

Статую створили на замовлення синів Діани.

На думку принців, скульптура буде наводити відвідувачів Кенсінгтонського палацу на роздуми про життя й спадщину їхньої матері, яка знаходила відгук у серцях мільйонів людей по всьому світу.

На момент загибелі принцеси Діани 31 серпня 1997 року принцу Вільяму було 15 років, а Гаррі - 12.

Говорячи про смерть матері у недавньому інтерв'ю, Гаррі сказав, що був готовий пити й вживати наркотики, аби заглушити біль втрати.

Він також розповів про небажання родини говорити про її смерть та про те, що він повинен був мовчки "страждати".

Автор фото, PA Media Підпис до фото, Принцеса Діана з синами у Торп-парку в графстві Суррей, 1993 рік

Автор фото, PA Media Підпис до фото, Принци з матір'ю на Ніагарському водоспаді, 1991 рік

Робота над скульптурою почалася у 2017 році, але її відкриття відкладали через пандемію і карантин.

Автор пам'ятника - скульптор Єн Ренк-Бродлі, який створив портрет королеви Єлизавети II для аверсу однофунтової монети.

Через карантинні обмеження церемонія відбудеться у скороченому форматі, але стане "невеликою подією і дуже особистим моментом для родини", повідомило джерело агентству PA News.

У Кенсінгтонському палаці сказали, що Глибинний сад був "одним з улюблених місць принцеси", коли вона там жила.

Для його реконструкції висадили понад 4 000 квітів.

Сад відкритий для вільного відвідування.

Автор фото, RoyalMint

Раніше цього місяця в рамках святкування Дня збройних сил у Британії випустили обмежений тираж монети у 5 фунтів стерлінгів на честь принца Единбурзького Філіпа, чоловіка британської королеви Єлизавети II, який помер у квітні цього року.