Вільям і Гаррі разом відкриють статую своєї матері Діани
- Геміш Маккей
- BBC News
1 липня 2021 року виповнюється 60 років від дня народження Діани, принцеси Уельської.
На честь ювілею їй встановлять пам'ятник у Кенсінгтонських садах - королівському парку в центрі британської столиці.
Сини принцеси - Вільям та Гаррі будуть на церемонії відкриття. Заради цього останній прилетів до Лондона з США.
Його дружина Меган Маркл залишилася за океаном.
Це буде перший спільний вихід Вільяма й Гаррі після похорону герцога Единбурзького у квітні.
Кенсінгтонський палац підтвердив, що, крім Вільяма й Гаррі, на відкритті будуть найближчі родичі Діани.
Принц Чарльз на відкритті не з'явиться.
Статую створили на замовлення синів Діани.
На думку принців, скульптура буде наводити відвідувачів Кенсінгтонського палацу на роздуми про життя й спадщину їхньої матері, яка знаходила відгук у серцях мільйонів людей по всьому світу.
На момент загибелі принцеси Діани 31 серпня 1997 року принцу Вільяму було 15 років, а Гаррі - 12.
Говорячи про смерть матері у недавньому інтерв'ю, Гаррі сказав, що був готовий пити й вживати наркотики, аби заглушити біль втрати.
Він також розповів про небажання родини говорити про її смерть та про те, що він повинен був мовчки "страждати".
Робота над скульптурою почалася у 2017 році, але її відкриття відкладали через пандемію і карантин.
Автор пам'ятника - скульптор Єн Ренк-Бродлі, який створив портрет королеви Єлизавети II для аверсу однофунтової монети.
Через карантинні обмеження церемонія відбудеться у скороченому форматі, але стане "невеликою подією і дуже особистим моментом для родини", повідомило джерело агентству PA News.
У Кенсінгтонському палаці сказали, що Глибинний сад був "одним з улюблених місць принцеси", коли вона там жила.
Для його реконструкції висадили понад 4 000 квітів.
Сад відкритий для вільного відвідування.
Раніше цього місяця в рамках святкування Дня збройних сил у Британії випустили обмежений тираж монети у 5 фунтів стерлінгів на честь принца Единбурзького Філіпа, чоловіка британської королеви Єлизавети II, який помер у квітні цього року.