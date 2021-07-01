Довбик, Ніцой і українська мова. Як розгортався навколофутбольний скандал

12 хвилин(и) тому

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Після драматичної перемоги збірної України в 1/8 Євро-2020 та вирішального голу 24-річного Артема Довбика у ворота шведів у соцмережах футболіст перетворився ледь на національного героя. Але не минулося й без скандалу - усе через мову.

Що сталося

Незабаром після матчу скандально відома українська письменниця Лариса Ніцой оприлюднила у своєму фейсбуці пост, в якому різко розкритикувала Артема Довбика за використання російської мови під час післяматчевого інтерв'ю.

Автора переможного голу, який вивів підопічних Андрія Шевченка до чвертьфіналу Євро, письменниця назвала "московитом".

"Довбик. Що, знову? Знову московит? Господи, ну звідки беруться ці марсіани? - написала Ніцой. - А тепер усі, хто написав про українського героя, хто ставив уподобайки, хто вболівав, хто хвалив - так само дружно сходили до нього і сказали йому, що українські герої, тим більше, якщо вони з Черкас (Холодний Яр і все таке), розмовляють українською. Скажіть йому про це. По-доброму скажіть. Бо він ніколи про це не чув".

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Публікація, яка виглядає цілком традиційно для Ніцой, відомої дуже різкими заявами про російську мову в Україні, отримала чималу популярність в соцмережах і спричинила бурхливі дискусії серед користувачів.

Наступного дня письменниця оприлюднила новий пост, в якому розповіла, що їй нібито дзвонив сам Артем Довбик: він начебто запевнив її, що надалі він та тренери збірної говоритимуть на пресконференціях виключно українською.

Хоча під кінець публікації Ніцой сама ж і припустила, що насправді спілкувалася не з Довбиком, а з пранкерами.

"І це була б гарна історія (обіцянка Довбика говорити українською - Ред.) Занадто гарна. І мені дуже хочеться в неї вірити. Але я думаю, що то був не Артем, і то було шахрайство. Чи може я вже така зневірена?".

BBC не вдалося підтвердити факт розмови між Ніцой та Довбиком. У пресслужбі збірної пообіцяли розібратися в ситуації, але коментар поки що не надали.

Водночас відомий український пранкер Крутчак виклав розмову, яка нібито є його діалогом від імені Довбика з пані Ніцой.

Реакція соцмереж

Хоча частина дописувачів погоджувалися з критикою Ніцой на адресу збірників, більшість реакцій усе ж були різко негативними щодо письменниці.

Багато хто побачив у її заявах спробу зіпсувати футбольне свято, яке об'єднало мільйони українців.

"Шановна, якщо він не спілкується українською, як і більшість (на жаль, звичайно) у нашій збірній, то це не означає, що вони не заслуговують на нашу підтримку та опору", - написав користувач Антон Іщук.

Блогер Роман Шрайк вважає, що хейтити збірну, яка дивом пробилася до 1/4 Євро, за неправильно проведену пресконференцію - "найтупіше, що зараз можна вигадати".

"Попереду потяга - люди, які раз на кілька років згадують, що є така гра [...] Перед стартом Євро ці "вболівальники" вимагали бойкоту Євро через заклеювання напису на внутрішній стороні футболок. З бойкотом не вийшло, тепер вони вигадують критерії фільтрації тренерів і футболістів", - пише Шрайк.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Завдяки голу Артема Довбика на останніх хвилинах поєдинку зі шведами, Україна вперше у своїй історії пробилася до чвертьфіналу Євро-2000, де зіграє з Англією

"На фронті є наші військові, що теж спілкуються російською. І українською говорять... І закривають один одного грудьми від ворожої кулі. Пані Ларисо, не розводьте у Фейсбуці болото, коли мільйони радіють перемозі", - порадила письменниці користувачка Лариса Кирильчук.

Водночас інші коментатори, навпаки, підтримували позицію Ніцой.

"А я вдячний за такі дописи. Може колись до цього хворого суспільства дійде. Крапля камінь точить. І це - не провокація чи якась неповага з боку автора допису, це - неповага футболіста до громадянства, країни, яку він представляє", - вважає Максим Лободзінський.

Трапляються й більш помірковані коментарі: Ольга Цвинтарна написала, що поділяє позицію Ніцой, але не її методи та різкий тон публікацій письменниці.

"Часом методи, які ви застосовуєте, більше руйнівні, ніж дієві. Потрібно продумати тактику роботи з людьми, які не відчувають наш з вами біль (щодо української мови - Ред.). Потрібна логіка, а в основі - повага до думки опонента, який щиро не розуміє якихось речей, що очевидні для вас".