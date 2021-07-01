Рада ухвалила закон про корінні народи, який обурив Путіна

15 хвилин(и) тому

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, До переліку корінних народів в Україні, за новим законом, входять лише киримли (кримські татари), караїми та кримчаки - народи, які не мають власної держави за межами України

Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт "Про корінні народи України".

За таке рішення проголосувало 325 депутатів - це більше конституційної більшості. Свої голоси дали всі фракції і групи, окрім ОПЗЖ.

Його останнім часом активно критикував Володимир Путін: російський президент навіть вбачав там втілення "теорії і практики нацистської Німеччини".

Що за закон

Законопроєкт визначає права корінних народів України, до яких включені лише кримські татари, караїми та кримчаки. Росіяни чи інші національності під це визначення не підпадають.

Під час обговорення в парламенті депутат Анатолій Урбанський закликав у майбутньому розглянути можливість внести до списку корінних народів ще і гагаузів - народ у Молдові та Україні: "Щоб і голоси наших українців гагаузького походження були почуті".

До Верховної Ради цю ініціативу вніс президент Володимир Зеленський, зробив це 18 травня - у День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

Корінним народом, за текстом документу, вважається етнічна меншість, яка сформувалася на території України, є носієм самобутньої культури і при цьому, що найсуттєвіше, не має власного державного утворення за межами країни.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Кримчаки - єврейська спільнота, що історично мешкає в Криму

Саме через це угорці, румуни, білоруси, євреї і будь-які інші народи, що мають титульні, "материнські" держави, в перелік українських "корінних" народів не потрапили.

У документі йдеться, зокрема, що держава сприяє представництву корінних народів в органах влади, захищає їх від геноциду та будь-яких інших актів колективного примусу чи насильства.

А також реалізує "заходи посиленої підтримки корінних народів України", гарантує право на розвиток традицій тощо.

Окремо закон визначає право корінних народів створювати свої освітні заклади та гарантії вивчення їхніх мов.

Короткий, лише на кілька сторінок законопроєкт, в команді Зеленського називають "максимально широким, рамковим".

Що означає новий закон для корінних народів?

Автор фото, Партія "Голос" Підпис до фото, Співголова депутатського об'єднання "Кримська платформа" Рустем Умєров нагадує про різницю між "національними меншинами" та "корінними народами" - останні до цього часу не були захищені ніякими законами

Депутат від "Голосу" та співголова міжфракційного об'єднання "Кримська платформа" Рустем Умєров у коментарі BBC News Україна нагадує, що в Конституції поняття "національні меншини" (до яких відносяться, наприклад, росіяни) і "корінні народи" чітко розмежовані.

При цьому закон про національні меншини ухвалили ще 30 років тому, а закону про корінні народи не було до останнього часу, що було дискримінацією для останніх.

"Визнання кримських татар, караїмів та кримчаків корінними народами України спростить використання міжнародно-правових інструментів захисту осіб, що нині зазнають утисків окупаційної влади у Криму", - нагадав Умєров про проблеми киримли на анексованому Росією півострові.

"По-друге, ми на рівні закону закріплюємо культурні, освітні та мовні права корінних народів. Наприклад, видавати ЗМІ мовою корінних народів. Це особливо важливо сьогодні в контексті щоденних утисків та репресій корінних народів в окупованому Криму", - додав Рустем Умєров.

"Наприклад, там закрились всі 12 незалежних кримськотатарських ЗМІ, а рідною мовою в Криму навчаються лише 3% дітей. Це прямий шлях до знищення мови та культури корінного народу України - кримських татар", - пояснив політик.

Новий закон також відкриває можливості для кращого фінансування представницьких органів корінних народів - наприклад Меджлісу і Курултаю.

"Корінні і малочисельні народи Росії"

Підпис до фото, У Росії вже 20 років діє схожий закон. На фото - представник кочових ненців Ейко Сертетто, що входить у осередок російських комуністів на Ямалі

Важливо, що в Росії, яка критикує нові українські норми, ще з 1999 року діє схожий Федеральний закон "Про гарантії прав корінних малочисельних народів РФ".

Він вважає малими корінними народами ті, що "проживають на територіях традиційного розселення своїх предків, зберігають традиційний спосіб життя, господарську діяльність та промисли, і нараховують у Російській Федерації менше 50 тисяч осіб".

У затвердженому російським урядом переліку - близько пів сотні таких народностей, що проживають переважно на Крайній Півночі та Далекому Сході Росії - від абазинів та алеутів до ескімосів та юкагирів.

Ані караїмів, ані кримчаків у російському переліку немає.

Особливий статус корінних народів передбачає для них певні пільги - наприклад, переваги у використанні природних ресурсів на територіях, де вони живуть.

Що обурило Путіна

Автор фото, Kremlin.ru Підпис до фото, Російське керівництво традиційно критикує українські закони

Попри загальну "рамковість" та нейтральність українського закону, Володимир Путін останнім часом активно його критикував.

"Сам по собі розподіл на корінні, першосортні категорії людей, другосортні і таке інше - це вже точно зовсім нагадує теорію і практику нацистської Німеччини", - заявив Путін в інтерв'ю каналу "Росія 24".

"А як бути людям зі змішаною кров'ю? Сам Зеленський єврей за національністю - я не знаю, у нього, можливо, там, кров намішана. Що робити ось із цими людьми? Їм що зараз, як в нацистській Німеччині будуть міряти черепи, інші частини тіла циркулем і визначати, як там, справжніх арійців і несправжніх?" - запитав очільник Кремля.

При цьому кілька років тому Путін був в одному з регіонів Росії та говорив про важливість відродження мов та культури саме місцевих корінних народів.

Російський президент стверджує, що читав проєкт Зеленського, і пророкує виїзд мільйонів росіян з України.

"Це призведе до того, що сотні тисяч чи навіть мільйони людей або будуть змушені виїхати, або ж вважатись людьми другого сорту, чи будуть себе переписувати", - дає свій прогноз Путін.

Тож росіянам, за його словами, доведеться або переїхати, або відчувати себе людьми другого сорту. Це, переконаний він, схоже на "зброю масового знищення".

Говорячи про те, що в законопроєкті про корінні народи не згадуються росіяни, Володимир Путін також вирішив вкотре поділитися своїми роздумами про українську історію.

"Варто згадати, як виникла Україна як держава. Це породження радянського періоду. Більшовики створили Радянський Союз, створили зокрема союзні республіки і Україну", - зробив екскурс Путін.

"Можна згадати, що ці території прийшли у склад російської держави або процес їхнього возз'єднання з Росією розпочався у 1654 році, після Переяславської ради (на відео Путін її назвав "Ярославською" - Ред.). Тоді ті люди, які проживали на тій території - ті люди вважали себе і називали себе росіянами (руськими - Ред.)", - додав він.

Свого часу Володимир Путін заявляв, що українську ідентичність вигадав граф Потоцький і неодноразово наголошував на тому, що українці та росіяни є одним народом.