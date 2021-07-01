"Артем Довбик вдома говорить українською" - розмова з батьком героя збірної України
Після перемоги збірної України над Швецією чи не головним національним героєм на кілька днів став Артем Довбик - автор переможного голу, який вивів "жовто-синіх" у чвертьфінал Євро 2020.
24-річний форвард вийшов на поле незадовго до кінця поєдинку і вже через кілька хвилин зумів забити, замкнувши передачу Олександра Зінченка з флангу.
"Артем подзвонив одразу після матчу, - розповідає в розмові з BBC News Україна батько нападника, Олександр Довбик. - Сказав, що не розуміє взагалі, що відбувається: немов у сон потрапив".
Пан Олександр мешкає в Черкасах, матч проти Швеції за участю сина дивився саме там - вдома разом із дружиною.
Каже, на останніх хвилинах поєдинку, коли побачив, як його син забиває переможний для України м'яч, емоцій не стримував.
"Ну реакція яка могла бути - радість, звісно. Стрибали тут, сусідам спати не давали", - згадує пан Олександр.
За його словами, він гадки не мав, чи зіграє таки його син на чемпіонаті Європи, але все ж сподівався на, те що до списку Андрія Шевченка Артем потрапив не дарма: "Як викликали, то треба випускать. Сподівалися на це, і от обставини так і склалися".
До поєдинку зі Швецією Артем Довбик зіграв лише два поєдинки за "жовто-синіх", і жодним голом не відзначився. На Євро-2020 він значився у заявці, але на полі не з'являвся аж до матчу зі шведами.
Пригадуючи дитинство сина, пан Олександр каже, що родина не наполягала на футбольній кар'єрі Артема - просто підтримували його в прагненнях.
"Він сам собі все зрозумів. Я його не вів нікуди напряму, просто допомагав - бачили ж, що любить це діло. В шашки я ж його не заставлю грать, як він футбол любить".
За які футбольні команди вболівав у дитинстві нинішній нападник збірної України, Олександр Довбик не пригадує - зате пам'ятає, що кумиром сина був Кріштіану Роналду.
Артем Довбик наразі виступає в чемпіонаті України - за СК "Дніпро-1".
Враховуючи шалену популярність, яку нападник отримав після гри зі Швецією, серед багатьох вболівальників вже лунають припущення, в який український чи закордонний клуб він міг би перейти вже цього літа.
Проте батько футболіста переконує, що жодних пропозицій його син поки що не отримував.
Однак в одному він впевнений точно: "до російського чемпіонату Артем точно не переїде".
Олександр Довбик також прокоментував критику, яка часом лунає на адресу українських збірників через те, що майже ніхто з них не спілкується українською.
Діставалося і Артему Довбику - у соцмережах здійнявся справжній скандал після його післяматчевого інтерв'ю зі шведами, яке він дав російською мовою.
Батько нападника каже, що насправді його син чудово знає українську.
"Артем вдома з нами українською розмовляє. То просто в них в командах всі російськомовні, то й він оце так звик. Але коли до нас приїжджає, то балакає так само як ми".