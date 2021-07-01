"Артем Довбик вдома говорить українською" - розмова з батьком героя збірної України

17 хвилин(и) тому

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Після перемоги збірної України над Швецією чи не головним національним героєм на кілька днів став Артем Довбик - автор переможного голу, який вивів "жовто-синіх" у чвертьфінал Євро 2020.

24-річний форвард вийшов на поле незадовго до кінця поєдинку і вже через кілька хвилин зумів забити, замкнувши передачу Олександра Зінченка з флангу.

"Артем подзвонив одразу після матчу, - розповідає в розмові з BBC News Україна батько нападника, Олександр Довбик. - Сказав, що не розуміє взагалі, що відбувається: немов у сон потрапив".

Пан Олександр мешкає в Черкасах, матч проти Швеції за участю сина дивився саме там - вдома разом із дружиною.

Каже, на останніх хвилинах поєдинку, коли побачив, як його син забиває переможний для України м'яч, емоцій не стримував.

"Ну реакція яка могла бути - радість, звісно. Стрибали тут, сусідам спати не давали", - згадує пан Олександр.

За його словами, він гадки не мав, чи зіграє таки його син на чемпіонаті Європи, але все ж сподівався на, те що до списку Андрія Шевченка Артем потрапив не дарма: "Як викликали, то треба випускать. Сподівалися на це, і от обставини так і склалися".

До поєдинку зі Швецією Артем Довбик зіграв лише два поєдинки за "жовто-синіх", і жодним голом не відзначився. На Євро-2020 він значився у заявці, але на полі не з'являвся аж до матчу зі шведами.

Автор фото, Юрій Стригун Підпис до фото, Олександр Довбик

Пригадуючи дитинство сина, пан Олександр каже, що родина не наполягала на футбольній кар'єрі Артема - просто підтримували його в прагненнях.

"Він сам собі все зрозумів. Я його не вів нікуди напряму, просто допомагав - бачили ж, що любить це діло. В шашки я ж його не заставлю грать, як він футбол любить".

За які футбольні команди вболівав у дитинстві нинішній нападник збірної України, Олександр Довбик не пригадує - зате пам'ятає, що кумиром сина був Кріштіану Роналду.

Артем Довбик наразі виступає в чемпіонаті України - за СК "Дніпро-1".

Враховуючи шалену популярність, яку нападник отримав після гри зі Швецією, серед багатьох вболівальників вже лунають припущення, в який український чи закордонний клуб він міг би перейти вже цього літа.

Проте батько футболіста переконує, що жодних пропозицій його син поки що не отримував.

Однак в одному він впевнений точно: "до російського чемпіонату Артем точно не переїде".

Олександр Довбик також прокоментував критику, яка часом лунає на адресу українських збірників через те, що майже ніхто з них не спілкується українською.

Діставалося і Артему Довбику - у соцмережах здійнявся справжній скандал після його післяматчевого інтерв'ю зі шведами, яке він дав російською мовою.

Батько нападника каже, що насправді його син чудово знає українську.

"Артем вдома з нами українською розмовляє. То просто в них в командах всі російськомовні, то й він оце так звик. Але коли до нас приїжджає, то балакає так само як ми".