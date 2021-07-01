Україна-Англія. Маліновський: добре, що англійці фаворити - це на них тиснутиме

24 хвилин(и) тому

Автор фото, Українська асоціація футболу / Павло Кубанов

Гравець збірної України Руслан Маліновський заявив, що на команду ніяк не впливає статус "андердогів" (тобто, тих, на кого не ставлять букмекери) у майбутньому чвертьфіналі з Англією.

Навпаки - те, що англійців вважають фаворитами, лише буде більше тиснути на них, додав півзахисник під час віртуального брифінгу в четвер.

Букмекери оцінюють шанси на перемогу Англії у шість разів вищими, ніж перемоги України. Ставки на Україну приймають 1 до 9.1, а на Англію - 1 до 1,44.

Добре бути "андердогом"

Автор фото, Українська асоціація футболу / Павло Кубанов

"Добре бути на цій позиції, коли Англія фаворит, - це більше тисне на них, а не на нас", - розповів Руслан Маліновський.

З ним погодився партнер по команді Роман Яремчук: "Добре, що Англія фаворит - вони відчуватимуть тиск. А ми просто хочемо показати гарну гру і що ми гарна команда".

"Зараз я бачу впевненість у наших гравцях та одне в одному", - додав нападник української збірної.

"Ще не показали найкращого футболу"

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Збірну Англії вважають фаворитами майбутнього чвертьфіналу з Україною та всього Євро-2020 загалом

Водночас Руслан Маліновський розповів, що на теоретичному занятті тренер Андрій Шевченко закликав не розслаблятися через те, що Україна вже досягла гарного результату і дійшла до чвертьфіналу.

"Була теорія і Андрій Миколайович сказав, що не потрібно десь літати і казати, що ми вже все досягли. І на цьому турнірі ми вже бачили, що все можливо", - розповів гравець.

"Ми ще не показали свого найкращого футболу. Хоча зі шведами вже грали непогано, але для англійців у нас буде щось особливе", - впевнений Роман Яремчук.

І Маліновський, і Яремчук вважають, що команда зможе відновитися після важкої гри проти шведів.

"Ми вже бачили, що дрібниці можуть вплинути. Тож проти Англії ми маємо зробити менше помилок, які можуть вплинути на результат", - наголосив Руслан Маліновський.

Англійських журналістів також непокоїло те, що на стадіоні в Римі очікується багато українських вболівальників - чи не більше, ніж англійських.

"В Англії вже була перевага, що вони грали ігри в Англії. Треба, щоб було 50 на 50, а не 60 на 40", - відповів на це Руслан Маліновський, маючи на увагу стартові шанси.

"Буде важка гра, але ми маємо, перш за все, гарно зіграти в захисті", - наголосив Руслан Маліновський.

Чвертьфінал Євро-2021 Україна-Англія відбудеться у суботу, 3 липня, в Римі.

Початок о 22:00 за київським часом.

Трансляція - на каналі "Україна" та "Футбол".