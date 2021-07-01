Чому Україна сильна з Сі бризом і як це дратує Росію

12 хвилин(и) тому

Україна спільно зі США проводить міжнародні навчання "Cі бриз-2021". Кількість учасників та озброєння - безпрецедентно великі, що викликає роздратування Росії.

Спочатку Росія намагалась зупинити проходження британського есмінця поблизу Криму, а пізніше російські літаки імітували атаку на фрегат Нідерландів.

Однак навчання тривають, що дає змогу Україні посилити свої позиції на Чорному морі.